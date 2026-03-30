Countdown για το Μουντιάλ: Όταν το «No Lay’s, No Game» φέρνει τους θρύλους στο ίδιο watch party

Το Μουντιάλ πλησιάζει και μαζί του επιστρέφουν όλα όσα το κάνουν ξεχωριστό: οι συζητήσεις για τα φαβορί, τα αυθόρμητα watch parties, τα μηνύματα στο group chat πριν από κάθε σέντρα και εκείνη η γνώριμη αγωνία που ανεβαίνει όσο πλησιάζει το πρώτο ματς.

Μέσα σε αυτό το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό mood, τα Lay’s επαναφέρουν την καμπάνια «No Lay’s, No Game», βάζοντας στο ίδιο “γήπεδο” μερικούς από τους πιο εμβληματικούς αστέρες του ποδοσφαίρου. Από τον Lionel Messi και την Alexia Putellas μέχρι τον David Beckham και τον Thierry Henry, υπενθυμίζοντας κάτι απλό αλλά απολύτως αληθινό: κανένα ποδοσφαιρικό ματς δεν είναι πραγματικά ολοκληρωμένο χωρίς καλή παρέα και ένα σακουλάκι Lay’s δίπλα σου.

Και σαν να μην έφτανε αυτό το all-star lineup, στο παιχνίδι μπαίνει και ο Steve Carell σε ρόλο casual φιλάθλου που απλά θέλει να απολαύσει το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA όπως όλοι μας: με φίλους, χαβαλέ και snacks.

Ποιος φιλοξενεί το watch party και ποιος φέρνει τα Lay’s;

Από τα watch parties στο σαλόνι μέχρι την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα των γηπέδων, το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA δεν είναι απλά αγώνες. Είναι τελετουργία. Κάθε φίλαθλος έχει το δικό του matchday ritual από το ποια φανελα θα φορέσει, ποιον φίλο θα καλέσει και πού θα δει το ματς. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, υπάρχει πάντα ένα σακουλάκι Lay’s που κάνει το παιχνίδι… λίγο πιο απολαυστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η καμπάνια «No Lay’s, No Game» επιστρέφει για τέταρτη χρονιά και για πρώτη φορά συνδέεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA.

«Μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας με τα Lay's, είναι πάντα χαρά μου να συμμετέχω στις καμπάνιες τους», δήλωσε ο Messi. «Η συμμετοχή μου σε ένα ακόμη κεφάλαιο του No Lay's, No Game, ειδικά στο σχεδιασμό αυτού του party με τόσο υπέροχη παρέα, ήταν μια ακόμα φανταστική εμπειρία.»

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχω δει από κοντά πώς τα Lay's και η καμπάνια «No Lay's, No Game» έχουν εκπλήξει φιλάθλους παντού, δείχνοντάς τους πόσο καλύτερος γίνεται ο αγώνας αν τον παρακολουθούν με Lay's στο χέρι», δήλωσε ο Henry. «Η αφοσίωση των Lay's στο ποδόσφαιρο ξεπερνά ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο — πρόκειται για τη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών που ενώνουν τους φιλάθλους, και αυτό είναι που κάνει αυτή τη συνεργασία τόσο σημαντική για μένα.»

Ο απόλυτος ποδοσφαιρικός διαγωνισμός

Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA μπορεί να μην γίνεται δίπλα μας, αλλά τα Lay’s φέρνουν την εμπειρία πιο κοντά. Μέσα από τον Μεγάλο Ποδοσφαιρικό Διαγωνισμό, δύο τυχεροί φίλαθλοι από την Ελλάδα θα κερδίσουν διπλά εισιτήρια για αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA στη Νέα Υόρκη, ένα ταξίδι ζωής για κάθε ποδοσφαιρόφιλο.

Το έπαθλο περιλαμβάνει

αεροπορικά εισιτήρια

εισιτήρια αγώνα

διαμονή σε 4 ξενοδοχείο με πρωινό

μετακινήσεις

Για να συμμετάσχεις:

Σκανάρεις το QR code στις ειδικές συσκευασίες ή μπαίνεις στο laysfootball.gr

Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής

Μπαίνεις στην κλήρωση για την απόλυτη εμπειρία Μουντιάλ

*Ο διαγωνισμός διαρκεί από 02/03/2026 έως 19/04/2026. Όροι και Προϋποθέσεις στο www.laysfootball.gr. Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε το kickoff campaign film, ακολουθήστε μας στο @lays_greece ή επισκεφθείτε το site μας laysfootball.gr

Άλλωστε το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA είναι στιγμές, είναι φίλοι στον καναπέ, φωνές στη γειτονιά μετά από γκολ και πολλά debates. Και αν κάτι έχει αποδείξει το ποδόσφαιρο πέρα από το ότι όλα μπορούν να συμβούν, είναι ότι τα καλύτερα ματς βλέπονται με καλή παρέα και κάτι τραγανό δίπλα σου.

Γιατί τελικά… No Lay’s, No Game