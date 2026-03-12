ΗΠΑ: Συναγερμός για ένοπλο σε συναγωγή στο Μίσιγκαν - Σε lockdown σχολεία

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στο Μίσιγκαν μετά από αναφορές για ένοπλο σε συναγωγή στο West Bloomfield. Σε καθεστώς ασφαλείας σχολεία της περιοχής.

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν την Πέμπτη οι αρχές στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από αναφορές για περιστατικό με ενεργό ένοπλο σε συναγωγή που στεγάζει και σχολικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Όκλαντ, οι αστυνομικές δυνάμεις ανταποκρίνονται σε επείγον περιστατικό στο Temple Israel, στο West Bloomfield. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας, το γραφείο του σερίφη της κομητείας καθώς και η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν.

Οι αρχές πραγματοποιούν επιχείρηση εκκένωσης του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, αρκετά σχολεία της περιοχής έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης και ασφαλείας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται το West Bloomfield High School, το West Bloomfield Middle School, το Doherty Elementary School, καθώς και σχολεία της εκπαιδευτικής περιφέρειας Bloomfield Hills.

Παράλληλα, η Jewish Federation of Detroit απηύθυνε έκκληση σε όλες τις εβραϊκές οργανώσεις της περιοχής να ενεργοποιήσουν πρωτόκολλο lockdown.

Σε ανακοίνωσή της, η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν σημειώνει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις αυξάνουν τις περιπολίες σε χώρους λατρείας σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ ζητά από τους κατοίκους να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

