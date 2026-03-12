Μαχητές του UFC θα εκπαιδεύσουν πράκτορες του FBI σε ένα «ιστορικό σεμινάριο»

Κορυφαίοι μαχητές του UFC ταξιδεύουν στο Quantico για ειδικό σεμινάριο εκπαίδευσης πρακτόρων του FBI.

Στην Ακαδημία Ειδικών Πρακτόρων του FBI στο Quantico της Βιρτζίνια θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα κορυφαίοι μαχητές του UFC, συμμετέχοντας σε ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ο διευθυντής της υπηρεσίας, Kash Patel, χαρακτηρίζει «ιστορικό».

Το διήμερο σεμινάριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαρτίου, αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του UFC με το FBI και έχει στόχο να προσφέρει στους νέους πράκτορες μια διαφορετική οπτική γύρω από φυσική προετοιμασία, πειθαρχία και τεχνικές μάχης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του οργανισμού μικτών πολεμικών τεχνών, οι αθλητές θα παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται για τους αγώνες, ενώ παράλληλα θα επιδείξουν συγκεκριμένες τεχνικές και τακτικές που χρησιμοποιούνται στο οκτάγωνο. Οι παρουσιάσεις θα συνοδεύονται από επιδείξεις, δίνοντας στους εκπαιδευόμενους πράκτορες μια εμπειρία πέρα από την κλασική αστυνομική εκπαίδευση.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν γνωστά ονόματα του UFC, μεταξύ των οποίων ο πρωταθλητής ελαφρών βαρών Justin Gaethje, ο πρώτος κάτοχος της ζώνης BMF Jorge Masvidal, ο πρώην πρωταθλητής μεσαίων βαρών Chris Weidman, η πρώην διεκδικήτρια τίτλου Claudia Gadelha, ο πρώην διεκδικητής του τίτλου ελαφρών βαρών Michael Chandler, ο ανερχόμενος στην κατηγορία flyweight Manel Kape και ο θρύλος των μικτών πολεμικών τεχνών Renzo Gracie.

Σε δήλωσή του, ο Patel τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή δίνει στους πράκτορες του FBI τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν δίπλα σε αθλητές παγκόσμιου επιπέδου. Όπως σημείωσε, τέτοιου είδους συνεργασίες ενισχύουν την ετοιμότητα της υπηρεσίας και συμβάλλουν στην καλύτερη προετοιμασία της για την προστασία των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο επικεφαλής του UFC, Dana White, από την πλευρά του, υπογράμμισε τον σεβασμό του οργανισμού προς το έργο των ομοσπονδιακών πρακτόρων. Όπως ανέφερε, οι μαχητές του UFC συγκαταλέγονται στους πιο σκληροτράχηλους αθλητές στον κόσμο και η παρουσία τους στο Quantico αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η δράση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του FBI, η οποία στοχεύει στον εμπλουτισμό της εκπαίδευσης των πρακτόρων με καινοτόμες μεθόδους και συνεργασίες εκτός του παραδοσιακού πλαισίου, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το επίπεδο ετοιμότητας της υπηρεσίας.

