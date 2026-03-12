Οι τιμές της βενζίνης στην Ευρώπη: 8η ακριβότερη στην Ελλάδα σε σύνολο 42 χωρών

Η Δανία έχει την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη και η Ρωσία τη φθηνότερη.

Ο πόλεμος που μαίνεται στην Μέση Ανατολή έχει σημαντικό αντίκτυπο στις τιμές καυσίμων ανά τον κόσμο. Στην Ευρώπη, η τιμή της βενζίνης/ανά λίτρο έχει αυξηθεί σημαντικά, αλλά σε μόλις τέσσερις χώρες έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ/ανά λίτρο.

Συγκεκριμένα, η Δανία προσφέρει την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη με 2.162 ευρώ/λίτρο και ακολουθούν οι Ολλανδία (2.063), Γερμανία (2.032) και Νορβηγία (2.028).

Προφανώς, ο μέσος μισθός των παραπάνω χωρών δεν έχει καμία σχέση αυτόν στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην 8η θέση με μέση τιμή 1.852 ευρώ/λίτρο. Ούτε φυσικά με την Ελβετία, η οποία έχει την 5η ακριβότερη βενζίνη (1.964), ούτε και με την... 7η Φινλανδία (1.854). Εντύπωση ωστόσο προκαλεί ότι η Αλβανία είναι στην 6η θέση της σχετικής λίστας, με 1.961 ευρώ/λίτρο!

Την φθηνότερη βενζίνη προσφέρει η Ρωσία (0.728), η οποία μαζί με την Λευκορωσία (0.762) είναι οι μοναδικές χώρες με το λίτρο κάτω από ένα ευρώ.

Η πρώτη στην Ευρώπη, Δανία, είναι 3η στον κόσμο, καθώς η πιο ακριβή τιμή βενζίνης ανά λίτρο καταγράφεται στο Χονγκ Κονγκ με 3.422 ευρώ και ακολουθεί το Μαλάουι με 2.462 ευρώ ανά λίτρο.

Τις τιμές έχει δημοσιεύσει το globalpetrolprices.com και αφορούν την λίστα 42 ευρωπαϊκών χωρών μέχρι και την 9η Μαρτίου του 2026.

Η τιμή της βενζίνης σε 42 χώρες της Ευρώπης

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ