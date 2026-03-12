«75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader

Η Δανάη Κουκουλομάτη είναι κάτοικος Ντουμπάι και θέλει μαζί με τα κατοικίδιά της να γυρίσει στην Ελλάδα όμως δεν μπορεί. Μιλάει στο Reader για την κατάσταση που βιώνει.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται 75 Έλληνες, οι οποίοι είναι έτοιμοι, με όλα τα έγγραφα που χρειάζονται, να ταξιδέψουν πίσω στην Ελλάδα, μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όμως είναι, ότι καμία αεροπορική εταιρεία δεν επιτρέπει, να επιβιβαστούν μαζί με αυτούς τα κατοικίδιά τους.

Η Δανάη Κουκουλομάτη, που ζει στο Ντουμπάι και θέλει να γυρίσει μαζί με ένα ακόμη άτομο και τις δύο γάτες της στην Ελλάδα, εξηγεί στο Reader την κατάσταση που βιώνει η ίδια, αλλά και άλλοι Έλληνες εκεί.

