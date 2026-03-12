Πόσο ετών είναι οι Πυραμίδες της Γκίζας: Νέα μελέτη αλλάζει τα δεδομένα

Οι Πυραμίδες της Γκίζας ίσως είναι χιλιάδες χρόνια παλαιότερες απ’ όσο νομίζαμε, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Οι Πυραμίδες της Αιγύπτου συνεχίζουν και αποτελούν μυστήριο για το πως κατασκευάστηκαν και το τι βρίσκεται μέσα σε αυτές. Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει διάφορες θεωρίες σχετικά με την κατασκευή τους, κάποιες εκ των οποίων μπλέκουν ακόμα και εξωγήινους, ενώ ιστορικά κείμενα επέτρεπαν μέχρι τώρα να υπάρχει μια αρκετά σαφή εικόνα για την περίοδο κατά την οποία χτίστηκαν.

Ωστόσο, μια μελέτη του 2026 από τον Ιταλό μηχανικό Alberto Donini πρότεινε μια νέα μέθοδο χρονολόγησης των Πυραμίδων της Γκίζας και υποστηρίζει ότι μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πολύ παλαιότερες από όσο πιστεύουμε σήμερα.

Οι περισσότεροι ερευνητές εκτιμούν ότι οι πυραμίδες χτίστηκαν περίπου πριν από 4.500 χρόνια, ενώ ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι κατασκευάστηκαν μέσα σε μια περίοδο περίπου 85 ετών, μεταξύ 2589 και 2504 π.Χ.

Η μέθοδος του Donini

Ωστόσο, η νέα μέθοδος του Donini, η οποία μελετά το πώς οι μεγαλοπρεπείς αυτοί μνημειακοί τάφοι έχουν διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου υποδηλώνει κάτι διαφορετικό. Στο άρθρο του, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, ο ανεξάρτητος ερευνητής από το University of Bologna εξήγησε πώς προέκυψε αρχικά η αμφιλεγόμενη ιδέα του.

«Η ιδέα είναι η εξής: επειδή ορισμένοι από τους εξωτερικούς λίθους επένδυσης των πυραμίδων της Γκίζας κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια καταστροφικών γεγονότων και επειδή γνωρίζουμε πότε κατέρρευσαν και αφαιρέθηκαν (κατά μέσο όρο περίπου πριν από 675 χρόνια αφαιρέθηκε η ασβεστολιθική επένδυση των πυραμίδων και επαναχρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή πολλών κτιρίων στο Κάιρο), μέτρησα τη διάβρωση της επιφάνειας των λίθων που προηγουμένως καλύπτονταν από την επένδυση και τη συνέκρινα με εκείνη των γειτονικών λίθων, οι οποίοι έχουν παραμείνει εκτεθειμένοι στα ατμοσφαιρικά φαινόμενα από τότε που τοποθετήθηκαν κατά την κατασκευή του μνημείου. Ο όγκος του υλικού που έχει διαλυθεί θα πρέπει να είναι ανάλογος με τη διάρκεια έκθεσης στις διαβρωτικές διαδικασίες. Από την αναλογία μεταξύ αυτών των δύο τύπων διάβρωσης, είναι επομένως δυνατό να υπολογιστεί μια πιθανή ημερομηνία κατασκευής της δομής», γράφει ο Ιταλός μηχανικός.

Μετρώντας τη διαφορά στη διάβρωση μεταξύ δύο διαφορετικών επιφανειών, ο Donini υποστηρίζει ότι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο καιρό είναι εκτεθειμένες. Αν η μέθοδός του αποδειχθεί σωστή, τότε θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι πυραμίδες κατασκευάστηκαν δεκάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, πιθανώς ακόμη και στα τέλη της Παλαιολιθικής Περιόδου.

Αν καταφέρει να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του μέσα στην ευρύτερη αρχαιολογική κοινότητα, τότε θα αλλάξουν πολλά από όσα γνωρίζουμε για την Αρχαία Αίγυπτο. Προς το παρόν, όμως, φαίνεται ότι οι περισσότεροι ερευνητές θα συνεχίσουν να βασίζονται σε πιο παραδοσιακές μεθόδους, όπως τα ιστορικά κείμενα για τη χρονολόγηση των πυραμίδων.

