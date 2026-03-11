Τι μας έμεινε; Ο λόγος και οι Jolly Roger!

Το Σάββατο (14/3), οι Jolly Roger, στο «Ίλιον Plus» (οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00), αποκαθιστούν την επικοινωνία. Μαζί τους οι Voyd, Indra, Dj Burn One.

Οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν πια με λόγια και αισθήματα. Αυτό άκουσα μέσα από τα λόγια της όμορφης παρέας. «Τέλειες» εικόνες ανταλλάσσουν οι άνθρωποι μέσα από ψηφιακές οθόνες, μέσα από εικονικούς κόσμους, μέσα από ηττημένες σκέψεις. Και ενώ θες να μείνεις στον ρομαντισμό και την αλήθεια του αναλογικού κόσμου και με αυτά να ακολουθήσεις, συνδιαμορφώσεις τη νέα εποχή, έρχονται τα γυάλινα, αιχμηρά, μηνύματα, οι κρυσταλλικές λεπίδες που σου κόβουν την ψυχή και την ανθρωπιά. Και ενώ οι μνήμες, τα αυθόρμητα μηνύματα, κοιτάγματα, σε κρατάνε ζωντανό, αιμοσταγείς βάρβαροι εμφανίζονται και με καλά ακονισμένες χειραψίες πατάνε κουμπιά και καταστρέφουν ανθρώπους, πατρίδες, ελπίδες. Η επικοινωνία έχει χαθεί και τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης την «καταπίνουν» και τη δαγκώνουν κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Τι μας έμεινε τελικά; Ο άμεσος λόγος, η φιλία, η αγκαλιά, οι Jolly Roger!

Το χιπ-χοπ γκρουπ που μένει πιστό στις αρχές, τις αξίες και τον τρόπο που φτιάχνει μουσική, το Σάββατο 14 Μαρτίου, στο «Ίλιον Plus» (οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00), σας περιμένει για ένα live που θα αποδείξει πως κι αν όλα έχουν χαθεί, έχουμε ο ένας τον άλλον και τη ραπ που μας ενώνει. Οι Jolly θα σας βάλουν στον κόσμο του άλμπουμ τους «Sergei» και από κει στην αρχή και στην ατελείωτη διαδρομή τους.

Ραπάρουν στην έλαφο των άστρων



Οι Jolly Roger κάνουν καθαρόαιμο ραπ και τιμούν την κουλτούρα του χιπ-χοπ. Οι στίχοι τους κοινωνικοί, πολιτικοί, συλλογικοί και με καμία διάθεση επίδειξης. Η μουσική τους πάντα να ξεχωρίζει και να συνδυάζει τους κλασικούς δρόμους του είδους -τα μέτρα, το free style πνεύμα, τα δυνατά μπιτ, sample- με ηλεκτρονικές, dance, καθαρές προσθήκες. Η φιλοσοφία τους πάνω στην τέχνη και στο πώς αυτή επικοινωνεί με το κοινό, απλή, ουσιαστική και βαθιά ανθρώπινη.

Στους Jolly Roger δεν θα βρείτε ποτέ καμία ευκολία. Θα πάρουν όσο χρόνο χρειαστεί για να δώσουν στο κοινό κάτι απαιτητικό, θα το παιδέψουν το κοινό τους για να το ανταμείψουν όπως του αξίζει. Γι’ αυτό και η υπομονή, η επιμονή και η συνέπεια είναι στοιχεία που περνάνε στη δημιουργική τους διαδικασία και στον «διάλογο» που κάνουν με την τέχνη και τον κόσμου. Όταν τους ακούς να ραπάρουν, σου δίνεται η αίσθηση ότι τα λόγια, η μουσική, βγαίνουν από τα έγκατα της γης και με τον ήλιο, το φεγγάρι, επικοινωνούν. Οι τύποι δεν είναι ποιητές, αλλά στην έλαφο των άστρων ραπάρουν. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για να μην τους χάσετε το Σάββατο στο «Ίλιον Plus».

Μαζί τα αλάνια Voyd, Indra, Dj Burn One



Οι Jolly Roger θα σας στείλουν στον πλανήτη του «Sergei», από εκεί στο «Κενό» και σε έναν κόσμο που τα θέλει όλα. Γι’ αυτό, «Τα ρέστα κρατά τα» ρε φίλε και φρόντισε να περάσεις καλά στο κέντρο της Αθήνας. Φυσικά, οι τρεις τους Pinokio, Anima, Simphonik, δεν θα είναι μόνοι τους σε αυτό το live. Μαζί τους θα είναι αλάνια ξηγημένα που ζουν την πόλη, τρέχουν την πόλη και την ανακαλύπτουν κάθε μέρα με τον δικό τους τρόπο: οι Voyd, Indra και Dj Burn One θα συνδράμουν με ρίμες περιποιημένες και σοβαρά μπιτ. Και μια σημαντική σημείωση που λέει πολλά για τα παιδιά. Η πώληση εισιτηρίων γίνεται χέρι με χέρι, από τους Jolly και από κάποια, επιλεγμένα, σταθερά σημεία πώλησης. Ετοιμαστείτε λοιπόν να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία.

INFO

14 Μαρτίου 2026

Jolly Roger x Voyd & Dj Burn One.

Guest: Indra

Στο «Ίλιον Plus».

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Προπώληση 10 ευρώ.

Είσοδος: 12 ευρώ.

-Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται χέρι με χέρι, από εμάς για εμάς. Όσοι κι όσες ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με τα άτομα που παίζουν στο line-up και να κανονιστούν. Τα σταθερά σημεία για hard copies είναι τα εξής:

@nicotattoo.athens , Ξενοφώντος 8, Σύνταγμα

@ta.ttoovla , Υακύνθου 15, Κυψέλη

@kioumprik , Ανδρέα Μεταξά 12, Εξάρχεια

@ilion_plus , Κορδιγκτώνος 17, Αθήνα

*Οι Jolly Roger σε Spotify, YouTube, Facebook, Instagram

