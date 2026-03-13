«Χιπ Χοπ Con 2026»: Να ραπάρεις και να το γιορτάζεις (vid)

Η καρδιά της χιπ χοπ κουλτούρας χτυπά ξανά στην Αθήνα. Ελάτε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 14-15 Μαρτίου, για το «Χιπ Χοπ Con 2026».

Να είσαι ο εαυτός σου, να μην είσαι και να θες να τον βρεις κι αν δεν τον βρεις να λες ότι θα πάω εκεί και θα περάσω καλά. Βάλτε τη διάθεση στο on και περάστε από το φετινό Χιπ Χοπ Con, όπως και πέρυσι. Εντάξει, ψάχναμε ξεκίνημα για συνδέσουμε το on με το con. Και αφού κάναμε το κομμάτι μας, να σας πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο η καρδιά της χιπ-χοπ κουλτούρας χτυπά στην Αθήνα. Όσοι γουστάρετε τη φάση κλείστε εισιτήριο, πάρτε το μετρό ή ταξί ή λεωφορείο, όπως θέλετε, και πηγαίντε να ζήστε το μυστήριο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Όσοι δεν ξέρετε τι παίζει και δεν πήγατε πέρυσι, ευκαιρία είναι να πάτε και να δείτε τι σημαίνει να ραπάρεις, να προσπαθείς να αγγίξεις την ελευθερία μέσα από τη ρίμα, το flow, τα φαρδιά ρούχα, τα γκραφίτι, τον χορό, τα beatbox και τα ραπ battles. Καλή διάθεση χρειάζεται, ενδιαφέρον να μάθετε και φυσικά καλλιτέχνες που ακολουθείτε, αγαπάτε και κυρίως ακούτε. Ε, το φετινό «Χιπ Χοπ Con» θα έχει όλα τα προηγούμενα και είναι σίγουρο ότι το διήμερο θα περάσετε καλά.

Θα περάσετε καλά



Και ναι, τα ονόματα των ράπερ είναι αυτά που τραβάνε την προσοχή και σας στέλνουν στο ηλεκτρονικό ταμείο για εισιτήριο. Προφανώς. Και κοιτώντας ποιοι μετέχουν στο διήμερο, καταλαβαίνεις ότι οι καλλιτέχνες που θα δείτε στη σκηνή αξίζουν την παρουσία σας. Όμως, πριν από τα live, το hype, τη φάση και τους φασαίους, υπάρχει η κουλτούρα, ο κόσμος, η φιλοσοφία, ένα ευδιάκριτο και καλά αναγνωρίσιμο κομμάτι του χιπ-χοπ. Το κίνημα που ξεκινά από τα κάτω και από κει στοχεύει ψηλά και πλατιά, μπαίνει στον χώρο του mainstream και άλλοτε μένει αλώβητο, άλλοτε όχι. Το σίγουρο είναι ότι στο διήμερο 14-15 Μαρτίου, στην Τεχνόπολη, θα έχετε λόγο να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά και να γνωρίσετε μια πλευρά ενός κόσμου που είναι δίπλα σας και έχει κάτι να πει.

Σε αυτό το εγχείρημα πηγαίντε με τα ρούχα που γουστάρετε, με την εσωτερική-εξωτερική καλή σας διάθεση, με κανά σπρέι στην κωλότσεπη, με τον ρυθμό μέσα σας και με τη διάθεση να ανακαλύψετε άτομα που είναι σαν κι εσάς, άτομα που αναζητούν ωραίες και όσο γίνεται πιο αληθινές στιγμές.

Διήμερο γιορτή



Το δελτίο Τύπου αναφέρει ότι το «Χιπ Χοπ Con 2026» είναι ένα διήμερο γιορτή αφιερωμένο στα πέντε στοιχεία της hip hop κουλτούρας: MCing, DJing, Breaking, Graffiti και Beatboxing και τις βασικότερες αξίες της, δηλαδή την ενότητα και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα. Και σε αυτό το 48ωρο θα δείτε-ζήσετε live showcases από τους: Moshka, Salvador, Master B., Sero, Ίωση, Rigil, IZW, Garona, AlfaPi, Ema Stain. Όμως δεν είναι μόνο αυτά/αυτοί. Στο διήμερο θα ζήσεις και 3 Live Stages, Hip Hop Awards, Talks & Workshops, Live Graffiti από κορυφαίους artists, Battles & Cyphers, BMX / Parkour Shows, Merch Zone, Free Recording Studio. Γι’ αυτό, κάντε τα κουμάντα σας και δώστε το παρών στο φετινό «Χιπ Χοπ Con».

