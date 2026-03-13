The Boy & Τρίχρωμη «Βγαίνουν Mέσα Απ᾽ τη Μάργκο»: Κυκλοφορεί στις 13 Μαρτίου από την Inner Ear

Το νέο soundtrack που προέκυψε από μία συνεργασία των The Boy & Τρίχρωμης, για μια τρυφερή ταινία τρόμου κυκλοφορεί ψηφιακά στις 13 Μαρτίου από την Inner Ear.

Η μουσική του «Βγαίνουν Mέσα Απ᾽ τη Μάργκο» είναι τρυφερή, απαλή και διπλής όψεως, από τη μία ένα σπίτι στα κόκκινα γεμάτο από σταθερές και κινούμενες εικόνες, φυτά και διαπεραστικούς ήχους, από την άλλη ένα εύθραυστο πλάσμα που εκφράζει την αλήθεια του.

Δύο συγκοινωνούντα δοχεία, από τη μία κιθάρες που αναρωτιούνται, αυτοσχεδιασμοί που θυμίζουν σινεμά τρόμου και τραγούδια που τραγουδήθηκαν στο γύρισμα και από την άλλη ένας ακατέργαστος αυθύπαρκτος δίσκος μίας τραγουδοποιού μόνης στο δωμάτιό της.

Όλα αυτά και τρία εξώφυλλα που συνομιλούν, ή απλά ένα διπλό βινύλιο, είναι το νέο soundtrack που προέκυψε από μία συνεργασία των The Boy & Τρίχρωμης, για μια τρυφερή ταινία τρόμου, ένα θρυμματισμένο μελόδραμα, ένα μιούζικαλ για τα διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας.

Κυκλοφορεί σε ψηφιακά στις 13 Μαρτίου και σε διπλό βινύλιο στις 20 Απριλίου από την Inner Ear.

«Βγαίνουν μέσα απ’ τη Μάργκο» του The Boy από τις 19 Μαρτίου στο ΑΣΤΟΡ

Μια τρυφερή ταινία τρόμου, ένα θρυμματισμένο μελόδραμα, ένα μιούζικαλ για τα διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας, το «Βγαίνουν μέσα απ’ τη Μάργκο» σε σκηνοθεσία του The Boy και με πρωταγωνίστρια την Σοφία Κόκκαλη, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, από τις 19 Μαρτίου θα προβάλλεται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Άστορ.

Σύνοψη

Μάργκο. Μουσική. Εξαφάνιση. Ερεύνησε. Απόδειξε. Αυτές είναι οι πέντε λέξεις της ταραγμένης ζωής της Μάργκο, μιας διάσημης τραγουδοποιού που τα τελευταία χρόνια ζει απομονωμένη στο διαμέρισμά της στο κέντρο της Αθήνας. Ένα πάρτι που διοργανώνει για να γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια την βοηθάει να μπει σε μια νέα φάση της ζωής της.

Βιογραφικό σκηνοθέτη

O The Boy είναι σκηνοθέτης και μουσικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Το «Βγαίνουν μέσα απ’ τη Μάργκο» είναι η όγδοη μεγάλου μήκους ταινία του.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία/Σενάριο/Μοντάζ/Sound Design: The Boy

Φωτογραφία: Σίμος Σαρκετζής

Μουσική: The Boy, Δεσποινίς Τρίχρωμη

Ηχοληψία/Μιξάζ: Γιώτης Παρασκευαΐδης

Σκηνικά: Μυρτώ Τζίμα

Κοστούμια: Άλκηστη Μάμαλη

Μακιγιάζ/Εφφέ: Ιωάννα Λυγίζου

Παραγωγοί: Νικόλας Αλαβάνος, Χριστίνα Σταυροπούλου

Παίζουν οι: Σοφία Κόκκαλη, Εύη Σαουλίδου, Έκτορας Λυγίζος, Ζακλίν Πολενάκη, Ολυμπία Μπουλογεώργου, Φλομαρία Παπαδάκη, Μαριάννα Λιανού, Χαρά Τζόκα, Αθηνά Παπαδάκη, Ιωάννης Μπάστας, Ιωάννα Λυγίζου, Άελλα Aymo Boot Λάλου, Άρτεμις Μακρή.