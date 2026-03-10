Λίστα Forbes 2026: Τρίτος πλουσιότερος Έλληνας ο Μαρινάκης - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται οι Μυστακίδης, Σαββίδης και Αλαφούζος

Η λίστα του Forbes για το 2026 αποκαλύπτει τους πλουσιότερους Έλληνες, με τους Βαγγέλη Μαρινάκη, Αριστοτέλη Μυστακίδη, Ιβάν Σαββίδη και Γιάννη Αλαφούζο να ξεχωρίζουν μεταξύ των ιδιοκτητών αθλητικών ομάδων.

Τη νέα παγκόσμια κατάταξη των δισεκατομμυριούχων για το 2026 δημοσιοποίησε την Τρίτη (10/3) το περιοδικό Forbes, με αρκετές ελληνικές παρουσίες να ξεχωρίζουν, μεταξύ των οποίων και γνωστοί ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, καθώς και οι διοικητικοί ηγέτες των ΠΑΕ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης και Αριστοτέλης Μυστακίδης, αντίστοιχα.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο πλουσιότερος εκ των ιδιοκτητών και 3ος στην κατάταξη των Ελλήνων που περιλαμβάνονται στη λίστα, με περιουσία που ξεπερνά τα 7 δισ. δολάρια. Σε παγκόσμιο επίπεδο καταλαμβάνει την 567η θέση, με δραστηριότητες που εκτείνονται στη ναυτιλία, το ποδόσφαιρο και τα logistics.

Σημαντική είναι και η παρουσία του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος βρίσκεται στην έβδομη θέση μεταξύ των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων και στην 1.011η παγκοσμίως, με εκτιμώμενη περιουσία 4,2 δισ. δολάρια, κυρίως από δραστηριότητες στον κλάδο των εμπορευμάτων και των εξορύξεων.

Ακολουθεί ο Ιβάν Σαββίδης, με περιουσία που υπολογίζεται σε 1,7 δισ. δολάρια και θέση στο 2.386 της λίστας. Την τετράδα των ιδιοκτητών ομάδων κλείνει ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είναι στην 3.185η θέση παγκοσμίως, με περιουσία που προσεγγίζει τα 1,1 δισ. δολάρια και βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στη ναυτιλία και τα logistics.

Οι πλουσιότεροι Έλληνες στη λίστα

Στην κορυφή των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων βρίσκεται η Βίκυ Σάφρα με εκτιμώμενη περιουσία 27,1 δισ. δολαρίων και δραστηριότητες στον τραπεζικό και επενδυτικό τομέα. Ακολουθεί η Μαρία Αγγελικούση με 7,5 δισ. δολάρια από τη ναυτιλία, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Στη λίστα των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων περιλαμβάνονται ακόμη οι ο Γεώργιος Οικονόμου, Γεώργιος Προκοπίου, Ανδρέας Μαρτίνος, Σπύρος Λάτσης, Παναγιώτης Τσάκος και Φίλιππος Νιάρχος, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στη ναυτιλία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις επενδύσεις.

Αναλυτικά οι Έλληνες στο Forbes 2026

94. Βίκυ Σάφρα & Οικογένεια – $27,1 δισ. – Τραπεζικά, χρηματοοικονομικά & επενδύσεις

509. Μαρία Αγγελικούση – $7,5 δισ. – Ναυτιλία, logistics

567. Βαγγέλης Μαρινάκης & Oικογένεια – $7 δισ. – Ναυτιλία, ποδόσφαιρο, logistics

806. Γεώργιος Οικονόμου – $5,3 δισ. – Ναυτιλία, logistics

908. Γεώργιος Προκοπίου & οικογένεια – $ 4,7 δισ. – Ναυτιλία, logistics

972. Ανδρέας Μαρτίνος & οικογένεια – $4,4 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1011. Αριστοτέλης Μυστακίδης – $4,2 δισ. – Εξορύξεις, εμπορεύματα

1108. Σπύρος Λάτσης & οικογένεια – $3,9 δισ. – Τραπεζικά, ναυτιλία (Διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1189. Παναγιώτης Τσάκος & οικογένεια – $3,6 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1504. Φίλιππος Νιάρχος – $ 2,8 δισ. – Συλλογή έργων τέχνης (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

2386. Ιβάν Σαββίδης - $1,7 δισ.

3185. Γιάννης Αλαφούζος & Oικογένεια – $1,1 δισ. – Ναυτιλία, logistics

