«Κοιλάδα θανάτου» τα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν τοποθετεί νάρκες στην περιοχή (vid)

Αμερικανικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαντάει δίνοντας... τελεσίγραφο.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ οδηγείται σε επικίνδυνη κλιμάκωση, καθώς αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντοπίζουν κινήσεις που υποδηλώνουν ανάπτυξη ναυτικών ναρκών από το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τα αμερικανικά και συμμαχικά πλοία θα αποτελούν «κινούμενους στόχους», απειλώντας τη σημαντικότερη ενεργειακή οδό του πλανήτη.

Τι μπορεί να κάνει, όντως, το Ιράν με τις νάρκες;

Σύμφωνα με αναφορές των δικτύων CNN και CBS News, το Ιράν έχει ξεκινήσει την τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου. Παρόλο που η ναρκοθέτηση δεν είναι ακόμη εκτεταμένη, οι υπηρεσίες πληροφοριών ανησυχούν για την ικανότητα του Ιράν να κλιμακώσει την επιχείρηση.

Εκτιμάται ότι το Ιράν διαθέτει από 2.000 έως 6.000 νάρκες (ιρανικής, κινεζικής και ρωσικής κατασκευής). Οι ιρανικές δυνάμεις διατηρούν το 80% έως 90% των ταχύπλοων σκαφών τους έτοιμα για άμεση ανάπτυξη εκατοντάδων ναρκών. Οι Φρουροί της Επανάστασης μπορούν να χρησιμοποιήσουν σκάφη ναρκοθέτησης, ταχύπλοα με εκρηκτικά και παράκτιες πυραυλικές συστοιχίες.

Λόγω της κατάστασης, ο θαλάσσιος δίαυλος θεωρείται πλέον ουσιαστικά κλειστός, με πηγές να χαρακτηρίζουν την περιοχή «κοιλάδα θανάτου» για οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να τη διασχίσει.

Η παρέμβαση και το τελεσίγραφο του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, αναφέρθηκε στις πληροφορίες σημειώνοντας ότι αν και δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη αναφορά για τοποθέτηση ναρκών, η στάση των ΗΠΑ είναι ξεκάθαρη: «Εάν έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν αφαιρεθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως η άμεση απομάκρυνση των ναρκών θα αποτελούσε ένα «τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», προειδοποιώντας ωστόσο για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

"Iran has begun laying mines in the Strait of Hormuz, the world’s most important energy chokepoint that carries about one-fifth of all crude oil," @NatashaBertrand reports. https://t.co/nDQxj5555N — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 10, 2026

