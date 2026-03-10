Δημοσκόπηση Interview: Απόσταση 15 μονάδων ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Στήριξη για Κύπρο, αλλά ανησυχία για πόλεμο

Στις 15,7 μονάδες έχει ανεβάσει της διαφορά της η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview.

Στις 15,7 μονάδες έχει ανεβάσει της διαφορά της η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview, για λογαριασμό της εφημερίδας Political.

Η εκτενής έρευνα καταγράφει τάσεις συσπείρωσης των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, επιστροφή του ΚΚΕ στην τρίτη θέση και υποχώρηση της δυναμικής ενός επερχόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

