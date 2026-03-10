Ο Μητσοτάκης προτείνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προτάθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμώντας τη συμβολή του στην ισότητα και κοινωνική ένταξη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα στην κοινωνική ένταξη, την ισότητα και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, ανακοίνωσε σήμερα τους πρώτους τιμώμενους για το νέο θεσμό, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο Αντετοκούνμπο. Στην επιστολή του προς την κα Μετσόλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι «η ιστορία ζωής του, η δημόσια παρουσία του και η δέσμευσή του στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη, πολυπολιτισμικότητα και ίσες ευκαιρίες».

Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας θα απονέμεται κάθε χρόνο σε έως και 20 προσωπικότητες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις αξίες της Ένωσης. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 18–21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.

Η διάκριση θεσπίστηκε φέτος, ενόψει της 75ης επετείου της Διακήρυξης Schuman, με στόχο να τιμηθούν πρόσωπα που ξεχωρίζουν για το έργο τους στην προώθηση της ευρωπαϊκής ενότητας και των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης.

