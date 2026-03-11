Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Αντετοκούνμπο: «Συμβολίζει αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ισότητα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την ανακοίνωση ότι βρίσκεται στα πρόσωπα που θα τιμηθούν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας.

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε ανάμεσα στα πρόσωπα που θα τιμηθούν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η υποψηφιότητα του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα είχε προταθεί από την ελληνική κυβέρνηση και εγκρίθηκε ομόφωνα από την ειδική επιτροπή που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι συμβολίζει αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα και η κοινωνική ένταξη.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το ευρωπαϊκό τάγμα της αξίας, βραβείο που απονέμει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε ότι ο Γιάννης που είναι μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη και εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. March 11, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ