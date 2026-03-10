Ο κώδικας μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια, η περίσκεψη για τις Aspides και η παρέμβαση για το πετρέλαιο

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τον κώδικα επικοινωνίας ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Δένδια αλλά και τον λόγο που ο ΥΠΕΘΑ βρέθηκε στη Σούδα.

Χθες βράδυ έγινε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου ο Πρωθυπουργός έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες.

Με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και την τάση αυξητική, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση. Το πότε, θα το κρίνει η παρουσία του πρωθυπουργού.

Λογικά οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Πέμπτη. Φαίνεται πάντως ότι τα μέτρα θα μοιάζουν με αντίστοιχα των προηγουμένων ετών με πιθανότερο το πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων.

