Η υποχώρηση της Καρυστιανού, η συσπείρωση των κεντροδεξιών και η επανάληψη του ντέρμπι στην Αθήνα

Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει τα όσα φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις καθώς και την επανάληψη του ντέρμπι στον δήμο της Αθήνας.

Με δύο δημοσκοπήσεις ξεκινά η εβδομάδα, καθώς στα κεντρικά δελτία του Alpha και του Action24 θα παρουσιαστούν απόψε οι έρευνες της Alco και της Opinion Poll αντιστοίχως.

Χωρίς να θέλω να προδώσω τη δουλειά των καλών δημοσκόπων Κώστα Παναγόπουλου και Ζαχαρία Ζούπη που θα κάνουν την ανάλυση, μαθαίνω ότι η ΝΔ είναι σημαντικά ανεβασμένη, ενώ σε μια από τις δύο μετρήσεις στην εκτίμηση θα προσεγγίζει και το 33%.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr