Γιατί η μωβ κορδέλα είναι το σύμβολο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Η μωβ κορδέλα συμβολίζει τον αγώνα για την ισότητα των φύλων. Από τις Αγγλίδες σουφραζέτες μέχρι το σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα, αυτή είναι η ιστορία και η σημασία της.

Κάθε χρόνο, στις 8 Μαρτίου, η μωβ κορδέλα ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Το μικρό αλλά ισχυρό αυτό σύμβολο αντιπροσωπεύει τον αγώνα για ισότητα των φύλων και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Η προέλευση της μωβ κορδέλας χρονολογείται στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν οι Αγγλίδες σουφραζέτες υιοθέτησαν το μωβ μαζί με το λευκό και το πράσινο ως χρώματα του κινήματός τους για το δικαίωμα ψήφου. Το μωβ χρώμα συμβόλιζε την αξιοπρέπεια και την αγγλική αριστοκρατία, ενώ οι συστηματικές διαμαρτυρίες οδήγησαν στην παραχώρηση περιορισμένου δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες το 1917.

Κατά τη δεκαετία του 1960, με το δεύτερο κύμα φεμινισμού, η μωβ κορδέλα επανήλθε ως σύμβολο διεκδίκησης ισότητας, ιδιαίτερα στις διαδηλώσεις υπέρ της Τροπολογίας για τα Ίσα Δικαιώματα στις ΗΠΑ το 1978. Από τότε, η κορδέλα παραμένει ένα διεθνές σύμβολο φεμινιστικής αλληλεγγύης και χρησιμοποιείται επίσης στις 25 Νοεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Υπάρχει και μια θρυλική εκδοχή για την προέλευσή της: το 1908, μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφασμάτων στη Νέα Υόρκη σκότωσε 129 εργαζόμενες που απεργούσαν και ο θρύλος θέλει τον καπνό της φωτιάς να ήταν μωβ λόγω των υφασμάτων. Παρότι η ιστορία αυτή είναι περισσότερο μυθοπλασία παρά τεκμηριωμένο γεγονός, ενίσχυσε την συμβολική δύναμη του μωβ χρώματος στον αγώνα των γυναικών.

Η μωβ κορδέλα παραμένει ένα παγκόσμιο σήμα ενότητας, υπενθυμίζοντας ότι η ισότητα και η δικαιοσύνη για τις γυναίκες είναι στόχοι που εξακολουθούν να απαιτούν δράση και συνειδητή υποστήριξη.

