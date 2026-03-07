Τα γνωστά αυτοκόλλητα «Baby on board» σε αυτοκίνητα μπορεί να φαίνονται αθώα, όμως κάποιοι ειδικοί προειδοποιούν ότι ίσως κρύβουν κινδύνους.

Για πολλούς γονείς, το αυτοκόλλητο «Baby on board» στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου είναι κάτι σχεδόν αυτονόητο. Ένα μικρό μήνυμα που ενημερώνει τους άλλους οδηγούς ότι μέσα στο όχημα βρίσκεται ένα μωρό ή ένα μικρό παιδί.

Τα τελευταία χρόνια όμως η συγκεκριμένη πρακτική έχει αρχίσει να προκαλεί έντονες συζητήσεις, κυρίως στα social media, με αρκετούς να προειδοποιούν ότι μπορεί να δημιουργεί απρόσμενους κινδύνους.

Γιατί κάποιοι θεωρούν επικίνδυνα τα αυτοκόλλητα «Baby on board»

Για αρκετούς γονείς, ο σκοπός του αυτοκόλλητου είναι απλός. Να υπενθυμίζει στους άλλους οδηγούς ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στον δρόμο, καθώς μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει παιδί.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη εξήγηση που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με αυτή, το αυτοκόλλητο βοηθά τους διασώστες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ώστε να γνωρίζουν ότι ίσως υπάρχει μωρό ή παιδί στο όχημα και να το αναζητήσουν.

Παρότι αυτές οι εξηγήσεις ακούγονται λογικές, ορισμένες αρχές έχουν επισημάνει ότι τα αυτοκόλλητα μπορεί να τραβήξουν ανεπιθύμητη προσοχή.

Σε παλαιότερη προειδοποίηση, το γραφείο σερίφη της κομητείας Άλεν στις ΗΠΑ είχε αναφέρει ότι τέτοιου είδους αυτοκόλλητα μπορεί να δείχνουν σε τρίτους ότι ο οδηγός είναι πιθανό να αποσπάται εύκολα από το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο και άρα να αποτελεί πιο εύκολο στόχο.

Στα social media αρκετοί χρήστες συμφωνούν με αυτή την άποψη και προσθέτουν και άλλους πιθανούς κινδύνους. Για παράδειγμα, το αυτοκόλλητο μπορεί να δείχνει σε επίδοξους κλέφτες ότι μέσα στο όχημα υπάρχουν παιδικά αντικείμενα αξίας, όπως καρότσια, καθίσματα αυτοκινήτου ή άλλα αξεσουάρ.

Σε πιο ακραία σενάρια, κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να τραβήξει την προσοχή ανθρώπων με κακόβουλες προθέσεις που αναζητούν πληροφορίες για οικογένειες με παιδιά.

Το θέμα συζητήθηκε έντονα και στα social media, όταν μια χρήστρια δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αφαιρεί το αυτοκόλλητο από το αυτοκίνητό της, εξηγώντας ότι μόλις έμαθε για τους πιθανούς κινδύνους.

Στα σχόλια πολλοί συμφώνησαν μαζί της, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πληροφορίες δεν χρειάζεται να προβάλλονται δημόσια. Κάποιοι μάλιστα ανέφεραν ότι έχουν δει αυτοκίνητα με αυτοκόλλητα που γράφουν ακόμη και τα ονόματα των παιδιών, κάτι που θεωρούν ακόμη πιο επικίνδυνο.

Παρά τις προειδοποιήσεις, δεν υπάρχει οριστική απάντηση για το αν τα αυτοκόλλητα «Baby on board» αποτελούν πραγματικό κίνδυνο ή απλώς μια υπερβολική ανησυχία. Για πολλούς γονείς παραμένουν ένας απλός τρόπος να ενημερώσουν τους άλλους οδηγούς ότι μεταφέρουν παιδί, ενώ άλλοι προτιμούν να τα αποφεύγουν για να μη δίνουν περισσότερες πληροφορίες απ’ όσες χρειάζεται.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ