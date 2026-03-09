Μπορούν οι σταθμοί του μετρό να λειτουργήσουν ως καταφύγια;

Ποια είναι η εικόνα των καταφυγίων της Αττικής σήμερα και θα μπορούσαν οι σταθμοί του μετρό να λειτουργήσουν ως καταφύγια;

Κάθε φορά που ξεσπά μια πολεμική σύρραξη, επανέρχεται με συνέπεια η συζήτηση για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Όπως και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της κουβέντας βρίσκονται και σήμερα τα πολεμικά καταφύγια που χτίστηκαν την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πόσο, δηλαδή, μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτά, αν η σύγκρουση ξεφύγει από τους άμεσα εμπλεκόμενους και χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε.

