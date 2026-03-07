Η Toυρκία είναι έτοιμη να στείλει F-16 στα κατεχόμενα

Η Άγκυρα εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου, σύμφωνα με μία πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου, δήλωσε σήμερα μία πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στα βήματα που εξετάζονται στο σταδιακό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατεχόμενων εδαφών στα βόρεια της μεγαλονήσου, καθώς η πολεμική διαμάχη εξαπλώνεται στην περιοχή.

Δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου» που επικαλείται πληροφορίες της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν» κάνει λόγο για τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη που θα στείλει η Τουρκία την Κυριακή (8/3), τα οποία θα προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου.

Δεν υπήρξε «επίσημη» ανακοίνωση από την «κυβέρνηση», γράφει η εφημερίδα ενώ η αποστολή στα κατεχόμενα των πολεμικών αεροσκαφών γίνεται λόγω της αύξησης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

