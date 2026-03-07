Σκύβουμε το κεφάλι από ντροπή: Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό σχολείου στο Ιράν

Οι ιρανικές αρχές δημοσιοποίησαν εικόνες των 168 παιδιών που σκοτώθηκαν στην επίθεση σε σχολείο στη Μινάμπ την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες που, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, απεικονίζουν τα 168 παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη Μινάμπ.

Η επίθεση σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανηλίκων, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις και έντονη συζήτηση γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες χτυπήθηκε το σχολικό κτίριο.

Έρευνες για το ποιος ευθύνεται για το πλήγμα

Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας New York Times, ο βομβαρδισμός του σχολείου ενδέχεται να συνδέεται με αμερικανική αεροπορική επίθεση που στόχευε τη γειτονική ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης.

Η Μινάμπ βρίσκεται κοντά στο Στενό του Χορμούζ και η ναυτική εγκατάσταση των Φρουρών της Επανάστασης αποτελεί έναν από τους σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους της περιοχής.

Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι ευθύνονται για την επίθεση στο σχολείο. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν στοχεύουν ποτέ αμάχους».

Η ανάλυση των New York Times βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες, υλικό από τα κοινωνικά δίκτυα και βίντεο που καταγράφηκαν μετά την επίθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η εφημερίδα, το σχολείο φαίνεται να καταστράφηκε από πλήγμα που σημειώθηκε την ίδια χρονική στιγμή με τις επιθέσεις εναντίον της κοντινής ναυτικής βάσης.

Ταυτόχρονα, δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι οι επιθέσεις εκείνη την ημέρα στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Στενό του Χορμούζ ενισχύουν την εκτίμηση ότι το πλήγμα μπορεί να προήλθε από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το πρακτορείο Reuters, από την μεριά του, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται, μετέδωσε επίσης ότι στρατιωτικοί ερευνητές των ΗΠΑ θεωρούν «πιθανό» το ενδεχόμενο αμερικανικής ευθύνης για το πλήγμα στο σχολείο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, η έρευνα των New York Times αποκλείει το ενδεχόμενο το σχολείο να χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο που έπεσε κατά λάθος στην περιοχή.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί ότι η βόμβα που κατέστρεψε το σχολείο ήταν αμερικανικής προέλευσης, θα τεθεί το ερώτημα αν επρόκειτο για λάθος πλήγμα ή για επίθεση που βασίστηκε σε λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τον στόχο.

Λένε πως το πρώτο θύμα σε έναν πόλεμο είναι η Αλήθεια. Μονάχα που στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Αλήθεια πήρε μαζί της στην άλλη πλευρά και δεκάδες αθώες ψυχές...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ