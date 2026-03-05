Ο Τραμπ εκτιμά πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το αστρονομικό ποσό που θα κόστιζε στις ΗΠΑ

Ένα τεράστιο ποσό κόστιζε στην αμερικανική οικονομία ο πόλεμος με το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκτιμά πόσο μπορεί να διαρκέσει η σύγκρουση.

Ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ ένα αστρονομικό ποσό, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις.

Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την πρώτη αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και οι οικονομικές επιπτώσεις έχουν ήδη γίνει εμφανείς. Από τις 4 Μαρτίου, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 20 έως 30 σεντς ανά γαλόνι, σύμφωνα με το USA Today κάτι που, όπως είναι αναμενόμενο, έχει δυσαρεστήσει τους Αμερικανούς πολίτες.

Παράλληλα, η Goldman Sachs εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί στο 2,7% μέχρι τον Μάιο. Ωστόσο, αυτή η αύξηση θα μπορούσε να είναι προσωρινή, εφόσον ο πόλεμος δεν παραταθεί, δήλωσε στο CNBC ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Jamie Dimon. «Αν δεν διαρκέσει πολύ, δεν θα προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στον πληθωρισμό», ανέφερε. «Αν όμως κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά», πρόσθεσε.

Αστρονομικό κόστος για τους Αμερικανούς πολίτες

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Οι αρχικές προβλέψεις έκαναν λόγο για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες μάχης, αλλά τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μπορεί να «διαρκέσει πολύ περισσότερο».

Ωστόσο, ενώ ο αμερικανικός στρατός μπορεί να αντέξει, ο μέσος Αμερικανός πολίτης ίσως να μην μπορεί να αντέξει οικονομικά το κόστος του πολέμου. Μιλώντας στο Fortune, ο Kent Smetters, διευθυντής του Penn Wharton Budget Model (PWBM) και ένας από τους κορυφαίους δημοσιονομικούς αναλυτές της χώρας, προέβλεψε ότι το κόστος του πολέμου θα μπορούσε να φτάσει τα 210 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για τη χαμηλότερη εκτίμηση του άμεσου δημοσιονομικού κόστους, ο Smetters δήλωσε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους 40 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά το ποσό αυτό θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 95 δισεκατομμύρια. Η πιο πιθανή δαπάνη, σύμφωνα με το PWBM, εκτιμάται στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό θα κάλυπτε το κόστος των άμεσων στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και την αντικατάσταση εξοπλισμού, πυρομαχικών και άλλων προμηθειών.

Η επιπλέον οικονομική απώλεια για τις ΗΠΑ

Ο Smetters προειδοποίησε επίσης, ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί αν ο πόλεμος διαρκέσει περισσότερο από δύο μήνες. Πέρα από τις άμεσες στρατιωτικές δαπάνες, εκτίμησε ότι θα υπάρξει επιπλέον οικονομική απώλεια για την Αμερική, περίπου 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό θα οφείλεται στις διαταραχές που θα δημιουργηθούν στο εμπόριο, στις αγορές ενέργειας και στις χρηματοοικονομικές συνθήκες που συνήθως προκαλεί μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, γράφει το Fortune.

