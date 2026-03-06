Ο μεγαλύτερος σπόρος στη Γη ζυγίζει 30 κιλά - Το εντυπωσιακό «coco de mer» των Σεϋχελλών

Στις Σεϋχέλλες φυτρώνει ο μεγαλύτερος σπόρος στον κόσμο. Το διάσημο coco de mer του φοίνικα Lodoicea maldivica μπορεί να ζυγίζει έως 30 κιλά, αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης.

Στα τροπικά νησιά των Σεϋχελλών και συγκεκριμένα στο Πρασλέν και το Κιουριέζε, μπορεί να συναντήσει κανείς ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυτά του πλανήτη. Πρόκειται για τον φοίνικα Lodoicea maldivica, το δέντρο που παράγει τον περίφημο καρπό «coco de mer» ή «θαλάσσια καρύδα», ο οποίος περιέχει τον μεγαλύτερο και βαρύτερο σπόρο που έχει καταγραφεί στη φύση.

Ο σπόρος αυτός μπορεί να φτάσει σε βάρος έως και 30 κιλά, ενώ το μήκος του αγγίζει περίπου το μισό μέτρο, διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ οτιδήποτε συναντάται στον κόσμο της βοτανικής. Το τεράστιο βάρος του δεν επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να πέφτει στο έδαφος πολύ κοντά στο «μητρικό» δέντρο.

Ένα μοναδικό σύστημα συλλογής νερού

Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η επιβίωση αυτού του γιγάντιου σπόρου σε εδάφη φτωχά σε θρεπτικά συστατικά οφείλεται σε έναν ιδιαίτερο μηχανισμό που έχει αναπτύξει το φυτό. Τα τεράστια φύλλα του φοίνικα λειτουργούν σαν φυσικές χοάνες, με επιφάνεια που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα δέκα τετραγωνικά μέτρα.

Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουν το νερό της βροχής αλλά και οργανικά υλικά, όπως γύρη ή υπολείμματα από ζώα, και τα διοχετεύουν στη βάση του κορμού. Έτσι εμπλουτίζεται το έδαφος ακριβώς στο σημείο όπου πέφτει ο βαρύς σπόρος και ξεκινά ο κύκλος ζωής του.

Ένας εξαιρετικά αργός κύκλος ζωής

Η παραγωγή ενός τόσο μεγάλου καρπού απαιτεί τεράστια ενέργεια από το φυτό. Για τον λόγο αυτό κάθε φοίνικας παράγει περιορισμένο αριθμό καρπών στη διάρκεια της ζωής του, ενώ ένας μόνο καρπός μπορεί να χρειαστεί έξι έως επτά χρόνια μέχρι να ωριμάσει πλήρως.

Ακόμη και μετά την πτώση του σπόρου, η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα αργή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περάσουν έως και δύο χρόνια μέχρι να εμφανιστεί το πρώτο φύλλο του νέου φυτού.

Κίνδυνος εξαφάνισης

Ο περιορισμένος αριθμός δέντρων και ο αργός ρυθμός αναπαραγωγής έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επιστήμονες. Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) προειδοποιεί ότι το είδος αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο εξαφάνισης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των μοναδικών οικοσυστημάτων όπου αναπτύσσεται.

Η διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων στα νησιά των Σεϋχελλών θεωρείται κρίσιμη για την επιβίωση ενός φυτού που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά «θαύματα» της φύσης.

