Οι γυναίκες γιορτάζουν με ρέγκε

Αύριο, στο «Red Sea» (μετά τις 23:00), η Mamaletta, η Jammaroots σας προσκαλούν σε μια ρέγκε βραδιά.

Κάθε μέρα είναι «Ημέρα της Γυναίκας» και όχι μόνο μια φορά τον χρόνο (8/3). Εντάξει, η εισαγωγή φαίνεται κοινότοπη, αλλά δεν είναι. Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο αυτό το κάθε μέρα. Θέλετε λόγους λοιπόν. Ωραία. Πάμε! Πρώτα απ’ όλα, απ’ αυτήν ξεκινά η ζωή. Η μήτρα το πιο ιερό όργανο αυτού του κόσμου. Αυτή γεννά τους άντρες, αδελφούς, αδελφές, κόρες, πατέρες, πολεμιστές, φίλους, συντρόφους, εραστές. Αυτή είναι ο ενδιάμεσος επιστήμης, Θεού, φύσης. Αυτή είναι που δίνει την πνοή στην οικογένεια και που μπορεί να ομορφύνει τις σκέψεις, τις πράξεις μια κοινωνίας. Επίσης, είναι αυτή που αντέχει τα πάνδεινα στο πέρασμα των αιώνων. Σκλάβα, μάγισσα, υπηρέτρια, πληγωμένη, εκμηδενισμένη, δολοφονημένη. Θέλετε κι άλλα;

Ας αλλάξουμε, όμως, κατεύθυνση κι ας πάμε στη γιορτή, στη χαρά, στην ψυχαγωγία, στην δικαίωση της ηλιαχτίδας και της ανθοφορίας. Η γυναίκα είναι αυτή που ολοκληρώνει την εορταστική συνάθροιση, τυχαία ή προγραμματισμένη. Αυτή φέρνει τη φροντίδα και το γλυκό άγγιγμα που οδηγεί στην ισορροπία του κόσμου των ανθρώπων. Και όταν μια γυναίκα χορεύει με την καρδιά της, με την ψυχή της, πάντα κάπου θα ξημερώνει. Και όλα αυτά η τέχνη της μουσικής μπορεί να τα δώσει σε μια εκδήλωση, συναυλία. Η ρέγκε μουσική εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τις γυναίκες και αύριο στο «Red Sea» (after 23:00) αυτό θα επιβεβαιωθεί.

Ελάτε στον χορό και στο «Red Sea»



Δώστε βάση, λοιπόν, και σημειώστε ότι αύριο στο ναό της ρέγκε στην Ελλάδα, στο «Red Sea», η Mamaletta (a.k.a Mariletta, Μαριλού) και η Jammaroots, και μαζί τους Danai Lama, EnviaGreen (Lakerda Radio Show), θα δώσουν την αφορμή και την αιτία για να περάσουν καλά όλες οι γυναικάρες της γης και όσοι άντρες φυσικά το επιθυμούν να βρεθούν σε αυτό τον χώρο, σε αυτή την ξένοιαστη φλέβα που χτυπά στην Αθήνα. Αυτή η μουσική έχει να κάνει με την εξωστρέφεια και τη μοναδική αμεσότητα των ανθρώπων της Καραϊβικής. Ακούς ρεγκέ και είναι σαν σου λέει κάποιος έλα όπως είσαι στον χορό και στον χώρο. Τα υπόλοιπα άστα στις κυρίες.

Για εμάς πρώτα απ’ όλα είναι η Mamaletta. Τη γνωρίσαμε, την εκτιμήσαμε, μιλήσαμε μαζί της και μόνο σεβασμό έχουμε γι’ αυτήν. Μας είπε για την όλη φάση και αφού ακούσαμε τη εκδοχή της, προχωρήσαμε σε αυτό το κείμενο ανταπόδοση. Μαζί με την Jammaroots θα τιμήσουν αύριο τη μουσική, το φύλο τους και όλους όσους θέλουν να ζουν με τα πιο φωτεινά χρώματα στη ζωή τους.

Γενναίες γυναίκες



Για τον γράφοντα η λέξη «ρέγκε» τον πάει φυσικά στον αξεπέραστο Μπομπ Μάρλεϊ και στο βιβλίο Η σύντομη ιστορία επτά φόνων (Εκδ. Αίολος), του Μάρλον Τζέιμς. Ακούγοντας, όμως, τη Mamaletta και τη Jammaroots πάει, πια, και στη γυναίκα που ανήκει με τη σάρκα και την ψυχή της στη φιλοσοφία αυτού του μουσικού είδους. Κοιτάς την αφίσα της εκδήλωσης και μπορεί να βλέπεις κάτι ψηφιακά δημιουργημένο, κάτι που δεν ανήκει στο άγριο παρόν, όμως αυτό είναι το πρόσωπο του παρελθόντος και του μέλλοντος, αυτό που οι γενναίες γυναίκες έχουν μέσα τους και όταν το βγάζουν προς τα έξω το κρατάνε (πρέπει) με νύχια και με δόντια. Έντονο κόκκινο κραγιόν, μεγάλοι κρίκοι στα αυτιά και στον λαιμό, τα ράστα να είναι στέμμα και φωλιά δύναμης, αγάπης και τα βαμμένα μάτια ο καθρέφτης ενός κόσμου που δεν έχασε τη χαρά και τη λάμψη του. Αύριο, λοιπόν, μετά τις 23:00, να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε καλά με ωραίες φωνές, Dj sets, με καλλιτέχνιδες που χαίρεσαι να ακούς.

INFO

Women’s Day

Στο «Red Sea» (μετά τις 23:00), αύριο (7/3).

Συμμετέχουν

Mamaletta

Jammaroots

Danai Lama

EnviaGreen [Lakerda Radio Show]

Support: 5 ευρώ



