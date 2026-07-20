«Το Μπαρ»: Η Χαρά δεν σταματά!

Το Gazzetta άκουσε το άλμπουμ «Το Μπαρ» (Stay Independent), τη νέα δισκογραφική δουλειά της ράπερ Χαρά.

Κάπου στα Εξάρχεια, εκεί που οι τοίχοι φωνάζουν και θυμούνται, κάπου στη Μεσολογγίου και κάπου πολύ πιο συγκεκριμένα θα νιώσεις τη χαρά της παρέας, της συντροφικότητα και τη δύναμή της, θα νιώσεις το αυθάδικο βλέμμα που θα αγαπήσεις και τη ρίμα που δεν αφήσεις. Κάπου στο κέντρο πόλης μια κοπέλα ψάχνει τη φωνή και το μπιτ της. Και εκεί, στο σημείο μηδέν της Αθήνας, ανακαλύπτει συναισθήματα και ποιήματα του δρόμου, κομμάτια ανθρώπων που έφυγαν και είναι πάντα εδώ, μαζί μας. Η κοπέλα αυτή ραπάρει γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η γλώσσα και ο τρόπος αφήγησης της εποχής. Είναι η μικρότερη απόσταση ανάμεσα στην αλήθεια της πραγματικότητας και σε αυτήν που γράφει στο δέρμα και στην ψυχή μας…

Αλλάζεις παράγραφο, στενό και ανηφορίζει για το πουθενά. Και όσο γυρνάς τόσο θες να τραγουδήσεις, να σταματήσεις σε ένα ανοιχτό πάρκινγκ και να «χώσεις» ένα γερό free style. Και θα το κάνεις και κάποιος θα φέρει τον ενισχυτή, το πικ απ το σκρατς και άλλα «μπιτιά» σκληρά και «άρρωστα». Θα είναι, όμως, η φωνή που «τρέχει», και ανοίγει δρόμους, τοπία, θέες και συναισθήματα, αυτή που θα πηγαίνει μπροστά και θα ξεχωρίζει. Και όταν νιώσεις ότι κάτι επαναλαμβάνεται, αυτό θα είναι ο στροβιλισμός της Χαράς και ο ήχος από «Το Μπαρ» (Stay Independent).

Σε ξεσηκώνει και σε κρατά προσγειωμένο



Η Χαρά έχει βρει τον τρόπο να είναι διακριτή η ραπ φωνής. Το ηχόχρωμά της έχει κάτι το ανεπεξέργαστο που προσθέτει μια ιδιαίτερη γοητεία στο τελικό αποτέλεσμα. Όταν την ακούς να «φτύνει» τις ρίμες της και να αφηγείται την ιστορία του κάθε τραγουδιού, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια νωχέλεια, μια αποπνικτική, γεμάτη ατμόσφαιρα που, όμως, τη «σπάει» η συγκεντρωμένη φωνητική της κατεύθυνση. Το ραπάρισμά της είναι καθαρό και κάποιες φορές ατόφια μελωδικό. Η βάση, βέβαια, είναι πάντα το στυλ, το άνετο ύφος που μπορεί να τα βάλει με τους πάντες και τα πάντα.

Και πιάνοντας το νήμα από εκεί, θα εστιάσουμε στην εξής ικανότητά της: να την ακούς και να τριπάρεις σε παραισθητικά μονοπάτια και χωρίς να το καταλάβεις, μετά από λίγο, να βρίσκεσαι πάνω σε ένα φουσκωμένο flow που δεν μπορείς να του αντισταθείς. Η Χαρά ξέρει να σε ξεσηκώνει και να σε κρατά προσγειωμένο την ίδια στιγμή. Αυτό που βλέπει, ζει, το περνά μέσα από καθαρά ραπ φίλτρα. Γλυκές μουσικές γραμμές, κλασικές και κάποιες όμορφες ντριλιές. Η φωνή της, ωστόσο, έχει αιχμηρότητα και είναι αυτή που οδηγεί όλο το έργο.

Και πάλι μας κερδίζει



Το άλμπουμ αποτελείται από 11 τραγούδια. Οι διαφορές με το προηγούμενο –«Sin City»- δεν είναι πολύ μεγάλες, όμως και πάλι μας κερδίζει η Χαρά. Η άνεση, η ωραία διάθεση και το αδιαπραγμάτευτο attitude μπλέκονται με το καθαρό ηχοτοπίο που αναφέραμε πιο πάνω. Ο τρόπος που κυλάνε οι στίχοι, προσωπικοί, κοινωνικοί, δρομίσιοι (sic), πάνω σε μια φωνή που τη μία έχει βαρύτητα και αποφασιστικότητα και την άλλη μια σοβαρή ανεμελιά, κάνουν τη δουλειά της άξια ακρόασης. Μέχρι το έκτο track το πάει… τρένo, δεν χαλαρώνει πουθενά! Από κει και μετά υπάρχει ένα κράτημα για να δώσει χώρο και βάθος στο ραπάρισμα. «Το Μπαρ» είναι αξιόλογο άλμπουμ που επιβεβαιώνει τη φράση μόνο ραπ και στυλ! Τη μουσική παραγωγή του LP υπογράφουν οι Soda, Mr. White, DJ Marvel, Reddy A, Harbos & Electabaz. Στο δίσκο συμμετέχουν οι RICTA, Ladele, Μικρός Κλέφτης & Nume (Downtown). Το εξώφυλλο επιμελήθηκε το Hovak ενώ τη φωτογραφία του εξωφύλλου τράβηξε η Krystallia Kal. Κυκλοφορεί από την Stay Independent.

-Αντλήθηκαν πληροφορίες από το Η Χαρά κυκλοφόρησε νέο album με τίτλο «ΤΟ ΜΠΑΡ» [rapnroll.gr]

*Η Χαρά σε Spotify, YouTube, Instagram

