Mariletta: Γνήσια MC

Η Mariletta είναι πρότυπο καλλιτέχνιδας, ανθρώπου που αγαπά την τέχνη της. Pure MC που μας έχει πάρει το μυαλό με το άλμπουμ της «Θέλω να ζήσω ξανά».

Ο ακροατής του σήμερα δεν ξέρει τη Mariletta. Και όμως την ξέρει! Και όχι δεν θα πάμε σε καμία παραλία για να καταλάβετε τι σημαίνει, τι αξίζει, αυτή η καλλιτεχνάρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε τα μαγικά κουμπιά της τεχνολογίας. Όταν ακούσετε τη φωνή της και όταν δείτε και την εικόνα της, τότε θα καταλάβετε. Ο γέροντας δεν μιλάει με γρίφους και σε αυτή την άσκηση ύφους πρέπει να δώσετε προσοχή, το είναι σας, την κατοχή σας. Το όνομα της καλλιτέχνιδας δεν είναι απλά ένα όνομα. Σε αυτό συγκεντρώνεται ταλέντο, εξέλιξη, ανησυχία, προσαρμογή και διατήρηση του πολυεπίπεδου τρόπου έκφρασης, απεύθυνσης.

Πάμε, λοιπόν, όλοι μαζί σε μια… πλατεία, μαζί με μια loca klikaria, μαζί με τη mama, τη Mamaletta, τη Μαριλού, αυτή την τύπισσα τέλος πάντων που δικαιώνει την προσπάθεια, τη μοναδικότητα και την αξιοπρέπεια του απεριόριστου καλλιτέχνη. Αν θέλετε να καταλάβετε γιατί δίνουμε αγάπη σε αυτό το αλάνι, διαβάστε τη σκέψη που μόλις μας ήρθε: η Mariletta, στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή, είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στη Lauryn Hill! Δεν με νοιάζει αν είναι υπερβολή, αυτό νιώθω γι’ αυτήν και όλα τα προηγούμενα ξεκίνησαν μόλις άκουσα τον δίσκο της «Θέλω να ζήσω ξανά».

Η ράπερ που αγάπησες και αγαπάς



Εντάξει, βασικά η όλη φάση ξεκίνησε όταν ο αλγόριθμος μου την πρότεινε, είδα την εικόνα της και μετά άκουσα την εικόνα της! Το άλμπουμ της «Θέλω να ζήσω ξανά» είναι αυτό ακριβώς! Μια ακουστική εμπειρία σε πρώτο επίπεδο και μετά μια οπτικοακουστική ισχυρή άυλη αλήθεια που εισχωρεί στο αυτί, στο μυαλό, στην καρδιά και στην ψυχή. Η Mariletta έχει αυτή την ικανότητα, να διαιρεί τον εαυτό της, να φτιάχνει περσόνες και να προσθέτει κανόνες, δικούς της, που διαρκώς μεταβάλλουν και ομορφαίνουν το αρχικό δημιούργημα. Η Mariletta μπορεί να είναι το ξεχωριστό μέλος σε μια τζαζ μπάντα, η ξένοιαστη ρέγκε ερμηνεύτρια, η λιτή και απέριττη ρεμπέτισσα και η ράπερ που αγάπησες και αγαπάς.

Τα πάντα στηρίζονται σε δύο θεμέλιους λίθους: τη φωνή και τη γνώση της για τη μουσική. Και αυτά αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα δέκα τραγούδια του πρόσφατου LP της. Η Mariletta κάνει ό,τι θέλει με τη φωνάρα της και τα μουσικά τοπία της ξεφεύγουν από τους συμβατικούς ραπ δρόμους και από τους κλασικούς πάμε σε ρυθμούς που γκρουβάρεις, περνάς καλά και γουστάρεις. Απλές και ιδιαίτερες συνθέσεις, ήχοι σκληροί, άμεσοι, υπόγειοι, υμνητικοί, ταξιδιάρικοι, νοσταλγικοί, σημερινοί. Όπου κι αν βρεις τη Mariletta αυτή μένει αληθινή στη φάση της και παραδίδει τους στίχους, τις μουσικές, τα χρώματά της ως γνήσια, pure, MC.

Πάντα εδώ με όμορφα πράγματα



Το μορφωτικό, καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό, υπόβαθρο της Mariletta είναι υψηλό. Έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της ελληνικής ραπ και R n B και μετά πήγε στις ΗΠΑ όπου και φοίτησε (με υποτροφία) στο «Berklee Golege of Music». Έμεινε δέκα χρόνια εκεί και έκανε καριέρα διαχειριζόμενη πολλά είδη: ραπ, σόου, R n B, Fusion Jazz, Μπλουζ, Dub, Ρέγκε, Afro, Balkan, Ρεμπέτικο. Η ίδια έγραφε και ενορχήστρωνε τις μουσικές και με το γκρουπ Endangered Speeches ο κόσμος την αγάπησε και στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα τη μάθαμε μέσα από τη συνεργασία της με τα Ημισκούμπρια, Λεκτικό Επεξεργαστή, Tsaki, κ.α. Η Mariletta είναι και πάλι εδώ και με τις περσόνες της σας καλεί να ανακαλύψετε το γιατί δεν ήταν ποτέ απούσα. Συνέπεια, σοβαρότητα, πίστη σε αυτό που κάνει και υπεράσπιση του αληθινά ξεχωριστού και όμορφου. Ό,τι κι αν γίνει θα την ακούμε πάντα!

*Η Mariletta σε Spotify, YouTube, Instagram

