Η ιστορία της 14χρονης Μόλι Ράσελ αποκάλυψε τον σκοτεινό κόσμο των αλγορίθμων που προωθούν περιεχόμενο αυτοτραυματισμού σε ανήλικους χρήστες.

Στις 20 Νοεμβρίου 2017 η ζωή μιας οικογένειας στη Βρετανία άλλαξε για πάντα. Η Μόλι Ράσελ, ένα κορίτσι μόλις 14 ετών, έβαλε τέλος στη ζωή της, αφήνοντας πίσω της μια υπόθεση που έμελλε να γίνει σύμβολο των κινδύνων που κρύβει το διαδίκτυο για τους ανήλικους.

Χρόνια αργότερα, η έρευνα για τον θάνατό της κατέληξε σε ένα συμπέρασμα που προκάλεσε διεθνή συζήτηση: το περιεχόμενο που είχε δει στο διαδίκτυο συνέβαλε «περισσότερο από ελάχιστα» στην τραγική κατάληξη. Οι εικόνες και τα βίντεο που εμφανίζονταν στο feed της δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι διαθέσιμα σε ένα παιδί.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια ζοφερή πραγματικότητα

Τους τελευταίους έξι μήνες της ζωής της, η Μόλι είχε αλληλεπιδράσει με 16.300 αναρτήσεις στο Instagram. Από αυτές, περισσότερες από 2.100 σχετίζονταν άμεσα με αυτοτραυματισμό, αυτοκτονία ή βαριά κατάθλιψη.

Μερικές από τις εικόνες που εμφανίζονταν στο προφίλ της περιλάμβαναν γραφικά βίντεο, μοντάζ και περιεχόμενο που παρουσίαζε την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά σχεδόν ως «αισθητική».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον θάνατό της, ένας παιδοψυχίατρος που εξέτασε το υλικό παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε εβδομάδες για να συνέλθει από όσα είδε.

Και όμως, μέσα στην οικογένεια, η Μόλι έμοιαζε ακόμη με ένα φυσιολογικό έφηβο παιδί. Ο πατέρας της, Ίαν Ράσελ, είχε περιγράψει την κόρη του ως ένα κορίτσι «γεμάτο αγάπη, ελπίδα και προοπτικές». Τους τελευταίους μήνες είχε γίνει πιο κλειστή, αλλά η συμπεριφορά της είχε αποδοθεί σε συνηθισμένες εφηβικές μεταπτώσεις. «Είναι απλώς μια φάση», είχε πει στους γονείς της όταν την ρώτησαν αν κάτι την απασχολεί.

Ο πατέρας που δεν θέλει απαγορεύσεις

Μετά τον θάνατο της κόρης του, ο Ίαν Ράσελ αφιέρωσε τη ζωή του στην καμπάνια για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, πιέζοντας για αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες. Η δράση του μάλιστα αναγνωρίστηκε επισήμως στη Βρετανία, ενώ συμμετείχε και σε κοινές πρωτοβουλίες οργανώσεων που ζητούν αυστηρότερη ρύθμιση των social media αντί για μια πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους.

Κι όμως, παρά την προσωπική του τραγωδία, ο ίδιος δεν στηρίζει την ιδέα μιας γενικής απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 16. Η θέση του είναι απλή αλλά και αντιφατική για πολλούς: μια πλήρης απαγόρευση δεν θα λύσει το πρόβλημα.

Όπως υποστηρίζει, τέτοιες απαγορεύσεις συχνά οδηγούν τα παιδιά σε πιο επικίνδυνες ή ανεξέλεγκτες πλατφόρμες, ενώ δημιουργούν και ένα «σοκ ενηλικίωσης» όταν στα 16 ξαφνικά αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε έναν κόσμο που δεν γνωρίζουν. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στη ρύθμιση των ίδιων των πλατφορμών και όχι στον αποκλεισμό των παιδιών από αυτές.

Η μάχη για ασφαλέστερο internet

Μετά από χρόνια πιέσεων και πολιτικής συζήτησης, η Βρετανία θέσπισε νόμο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία ανηλίκων.

Για τον Ίαν Ράσελ, αυτό είναι το πραγματικό σημείο καμπής. Αν μια πλατφόρμα δεν μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά που τη χρησιμοποιούν, τότε δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να λειτουργεί.

«Δεν λέω ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά σε πλατφόρμες που ενθαρρύνουν επικίνδυνη συμπεριφορά», έχει εξηγήσει. «Λέω ότι πρέπει να υπάρχουν πλατφόρμες που είναι ασφαλείς για παιδιά».

Η ιστορία της Μόλι Ράσελ συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις σε όλο τον κόσμο. Και υπενθυμίζει κάτι που πολλοί γονείς δυσκολεύονται να δουν: το διαδίκτυο μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένας χώρος σύνδεσης και ένας χώρος κινδύνου. Μερικές φορές, η διαφορά ανάμεσα στα δύο βρίσκεται σε έναν αλγόριθμο.

