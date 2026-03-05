Άδωνις Γεωργιάδης κατά Λάκη Λαζόπουλου και MEGA: Κατέθεσε μήνυση και αγωγή μετά το «Αλ Τσαντίρι News»

Μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου και του MEGA κατέθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Αλ Τσαντίρι News», κάνοντας λόγο για ύβρεις και συκοφαντίες.

Σε μήνυση και αγωγή κατά του ηθοποιού και παρουσιαστή, Λάκη Λαζόπουλου, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από όσα ειπώθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή Αλ Τσαντίρι News την Τετάρτη (5/3).

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο ίδιος ο υπουργός μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε «για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση» από τον γνωστό παρουσιαστή.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής ειπώθηκαν «ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία». Όπως σημείωσε, οι συγκεκριμένες αναφορές «υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της θεμιτής κριτικής» που, όπως ανέφερε, ως δημόσιο πρόσωπο θεωρεί ότι οφείλει να αποδέχεται.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη επίθεση του προκαλεί «σοβαρή ηθική βλάβη», ενώ έκανε λόγο και για «δικαιολογημένο φόβο» σε σχέση με την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Παράλληλα, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι, εκτός από τη μήνυση και την αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου, καταθέτει αγωγή και κατά του υπευθύνου για τη μετάδοση της εκπομπής από τον τηλεοπτικό σταθμό. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, προχωρά και σε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την υπόθεση.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρι news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό MegaTv ο Λάκης Λαζόπουλος μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ Η επίθεση αυτή κατά την γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη.

Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του. Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι την σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε ολόκληρη την δήλωσή μου για αυτό το θέμα:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ