Επέστρεψε στο δελτίο η Σία Κοσιώνη: «Πίσω στη θέση μου - Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη»

Τα πρώτα λόγια της Σίας Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά από έναν μήνα απουσίας.

Μετά από έναν μήνα απουσίας, για ιατρικούς λόγους, η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Κατά την έναρξη του δελτίου, δήλωσε: «Πίσω στη θέση μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ από καρδιάς για τα μηνύματα και την αγάπη σας. Πίσω στο δελτίο μας», είπε η δημοσιογράφος και αμέσως προχώρησε με τα θέματα της ατζέντας, με πρώτο, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

