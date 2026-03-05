Το τερμάτισαν: Σάλος για βίντεο του Λευκού Οίκου με επιθέσεις στο Ιράν και σκηνές από το Call of Duty

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο του Λευκού Οίκου που συνδυάζει πλάνα από το βιντεοπαιχνίδι Call of Duty με πραγματικές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που δημοσιεύθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συνδυάζει πραγματικά πλάνα από αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν με σκηνές από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Call of Duty.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X με τον τίτλο «Courtesy of the Red, White & Blue» και μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασε τις 30 εκατομμύρια προβολές.

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν έκπληξη, αμηχανία αλλά και έντονη αγανάκτηση για το γεγονός ότι σκηνές από βιντεοπαιχνίδι χρησιμοποιήθηκαν για να πλαισιώσουν πραγματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Πολ Ρικόφ, ιδρυτής της οργάνωσης Independent Veterans of America, ο οποίος σχολίασε πως «νομίζουν ότι ο πόλεμος είναι βιντεοπαιχνίδι», χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο της ανάρτησης «ανάρμοστο, παιδαριώδες και απαράδεκτο».

Courtesy of the Red, White & Blue. pic.twitter.com/kTO0DZ56IJ — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο καθηγητής του Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και πρώην πρόεδρος της NAACP, Κόρνελ Γουίλιαμ Μπρουκς, ο οποίος σημείωσε ότι από αυτό το «βιντεοπαιχνίδι», όπως είπε, απουσιάζουν τα θύματα της σύγκρουσης, μεταξύ των οποίων Ιρανές μαθήτριες αλλά και Αμερικανοί στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα να έπληξε σχολείο θηλέων στο Ιράν κατά τη διάρκεια των πρώτων κοινών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 168 παιδιά.

Παράλληλα, έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και ο επίσημος λογαριασμός του Call of Duty στο Χ σχολίασε την υπόθεση, γράφοντας: «Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου μόλις δημοσίευσε μονταρισμένα πλάνα από το Call of Duty που περιλαμβάνουν σκηνές από τη σύγκρουση στο Ιράν. Ναι, είναι αληθινό».

