Η ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο θείος της έχει απώτερο κίνητρο να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν τέσσερις βασικοί λόγοι πίσω από την απόφαση των ΗΠΑ να εξαπολύσουν καταστροφικά πλήγματα στη χώρα μαζί με το Ισραήλ.

Ίδιο αίμα, διαφορετική ιδεολογία: Η σκληρή κρητική που ασκεί στον Τραμπ η ανιψιά του

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανιψιά του, Μαίρη Λία Τραμπ, υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος έβαλε στο στόχαστρο το Ιράν. Αν και μοιράζονται το ίδιο επώνυμο και το ίδιο αίμα, η Μαίρη δεν συμμερίζεται τις ίδιες ιδεολογίες με τον αμφιλεγόμενο συγγενή της και είναι ανοιχτή επικρίτριά του.

Η ίδια διατηρεί κανάλι στο YouTube με τίτλο «Mary Trump Media», όπου δημοσιεύει πολιτικές αναλύσεις και σκληρές επιθέσεις κατά του καθεστώτος Τραμπ. Σε ένα από τα τελευταία της βίντεο, ανέλυσε την απόφαση του θείου της να επιτεθεί στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι κήρυξε τον πόλεμο για να σώσει τον εαυτό του.

Αθετημένες υποσχέσεις και «πόλεμος επιλογής»

Η συγγραφέας ξεκίνησε το βίντεό της παραθέτοντας μια σειρά από αθετημένες υποσχέσεις που έχει δώσει ο Τραμπ από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, όπως ο τερματισμός της τετραετούς εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία: «Τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί, είναι παράλογο να αυτοαποκαλείται "πρόεδρος της ειρήνης"».

Η Μαίρη ισχυρίστηκε ότι ο θείος της δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον του ιρανικού λαού και πως δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για να τους βοηθήσει: «Τώρα, μας λέει ότι κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν επειδή η χώρα αναπτύσσει πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν σύντομα να φτάσουν στις ΗΠΑ. Προκαλεί χάος και μετά περιμένει από άλλους ανθρώπους να μαζέψουν τα συντρίμμια της καταστροφής του. Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο επιλογής, της δικής του επιλογής, χωρίς τη συγκατάθεση του αμερικανικού λαού και χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου».

Τα «πραγματικά» κίνητρα της επίθεσης στο Ιράν σύμφωνα με τη Μαίρη Τραμπ

Εξηγώντας ποια πιστεύει ότι είναι τα πραγματικά κίνητρα του θείου της, η Μαίρη συνέχισε: «Για τον Τραμπ, υπάρχει ένας και μόνο λόγος. Είναι σε δύσκολη θέση και το ξέρει. Αυτό δεν γίνεται απλά για να αλλάξει το θέμα της επικαιρότητας. Αυτό γίνεται για να εμποδίσει τον εαυτό του και τον κόσμο από το να μάθουν τι ανίκανος, διεφθαρμένος και συμβιβασμένος απατεώνας είναι. Πρόκειται για την απύθμενη απελπισία του να αποφύγει την ταπείνωση».

Σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων στη Μέση Ανατολή, η Μαίρη πρόσθεσε: «Όλα αυτά επειδή είναι ένας απελπισμένα αδύναμος άνθρωπος που χρειάζεται να αποσπάσει την προσοχή των ανθρώπων από αυτό το γεγονός, όπως χρειάζεται κάτι για να στηρίξει την αποτυχημένη ικανότητά του να νιώθει ισχυρός. Αυτό είναι ένα δύσκολο σχοινί για να ισορροπήσει ο πιο αδύναμος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ».

