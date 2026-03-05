Ευθεία απειλή του Ιράν: «Οι χώρες της ΕΕ θα πληρώσουν τίμημα αν σιωπήσουν στον πόλεμο» (vid)

Το Ιράν απειλεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως θα πληρώσουν το τίμημα αν σιωπήσουν στον πόλεμο, ενώ αρνείται την ανάμειξη με τις εκρήξεις στο Αζερμπαϊτζάν.

Απειλεί και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ιράν, μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

«Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα εάν σιωπήσουν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», προειδοποίησε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE.

Ο Εσμαΐλ Μπακάεϊ επανέλαβε επίσης ότι ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

«Καζάνι που βράζει» η Μέση Ανατολή

Εν τω μεταξύ οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι χτύπησαν αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό Κόλπο. Ίσως να πρόκειται για τάνκερ, που φλέγεται ανοιχτά του Κουβέιτ ύστερα από ισχυρή έκρηξη, η οποία προκάλεσε και διαρροή πετρελαίου. Πλήγμα δέχθηκε και το Αζερμπαϊτζάν, με ιρανικά drones να πέφτουν κοντά σε αεροδρόμιο.

Οι Αμερικανοί εξετάζουν εν τω μεταξύ ήδη την επόμενη φάση του πολέμου και σε αυτή ίσως έχουν κεντρικό ρόλο οι Κούρδοι, με στήριξη της Μοσάντ και της CIA. Κουρδικές ένοπλες οργανώσεις στα σύνορα του Ιράκ με το Ιράν προετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση κατά του ιρανικού καθεστώτος. Διαψεύδουν πάντως πληροφορίες που τους θέλουν να έχουν ήδη μπει σε ιρανικό έδαφος και δηλώνουν ότι θα πρέπει πρώτα «να καθαρίσουν οι ουρανοί».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ