Χιλιανός επέστρεψε μάρμαρο από την Ακρόπολη που είχε η οικογένειά του επί έναν αιώνα

Ένας 77χρονος μηχανικός από τη Χιλή άκουσε στις ειδήσεις για τον «αγώνα» της Ελλάδας να ανακτήσει τα μάρμαρα της Ακρόπολης και αποφάσισε να επιστρέψει ένα αρχαίο κομμάτι που κρατούσε στο σπίτι του.

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε, 77χρονος μηχανικός από τη Βίνια ντελ Μαρ της Χιλής, συγκινήθηκε όταν άκουσε στο ραδιόφωνο πως η Ελλάδα συνεχίζει να διεκδικεί τα Μάρμαρα του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο.

Τότε θυμήθηκε κάτι που είχε στο σπίτι του εδώ και δεκαετίες, ένα μικρό κομμάτι μαρμάρου από την Ακρόπολη. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Art Newspaper, ένιωσε πως ήταν «ευθύνη του να το επιστρέψει».

Πως κατέληξε το αρχαίο μάρμαρο στη Χιλή

Η ιστορία ξεκινά το 1930, όταν ο πατέρας του, Γκαετάνο Τόστι-Κρότσε, Ιταλός μηχανικός του ναυτικού και βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, επισκέφθηκε την Αθήνα με την ιταλική αποστολή. Κατά την επίσκεψή του στην Ακρόπολη, συνέλεξε ένα μικρό κομμάτι μαρμάρου κοντά στη βάση του Παρθενώνα.

Αυτό το κομμάτι ταξίδεψε μαζί με την οικογένεια όταν εκείνη μετανάστευσε στη Χιλή μετά τον πόλεμο και βρέθηκε να στολίζει ένα ράφι στην τραπεζαρία του σπιτιού τους για δεκαετίες. Μετά τον θάνατο των γονιών του το 1994, ο Ένρικο κληρονόμησε το μάρμαρο, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική του αξία.

Η απόφαση του Ενρίκο να επιστρέψει το μάρμαρο στην Ελλάδα

Όταν ο Τόστι-Κρότσε άκουσε στις ειδήσεις για τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Ελλάδας να ανακτήσει τον αρχαίο της θησαυρό, ένιωσε ότι ήρθε η ώρα να δράσει. Επικοινώνησε με την πρεσβεία της Ελλάδας στη Χιλή, στέλνοντας φωτογραφίες και λεπτομέρειες του αντικειμένου.

Λίγο αργότερα, αποφάσισε να αποστείλει το ίδιο το κομμάτι μαρμάρου στην ελληνική πρεσβεία στο Σαντιάγο, ώστε να επιστραφεί στη χώρα προέλευσής του.

Η ιδιαίτερη ανακάλυψη των αρχαιολόγων: Το μάρμαρο χρονολογούταν πιο παλιά

Μετά από μήνες, ο Ενρίκο έλαβε μια ευχαριστήρια επιστολή από τη διευθύντρια της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Ολυμπία Βικάτου. Σε αυτήν, η κ. Βικάτου αποκάλυπτε ότι το μάρμαρο δεν προερχόταν από τον Παρθενώνα, όπως πίστευε ο ίδιος, αλλά ήταν ακόμη αρχαιότερο.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι πιθανότατα ανήκε στον Εκατόμπεδο, έναν από τους πρώτους μεγαλοπρεπείς ναούς της Ακρόπολης, αφιερωμένο επίσης στη θεά Αθηνά, που προϋπήρξε του Παρθενώνα.

«Ήταν απλώς ένα διακοσμητικό, αλλά όταν έμαθα τι αντιπροσωπεύει, ένιωσα πως έπρεπε να γυρίσει εκεί όπου ανήκει», είπε ο Τόστι-Κρότσε. Η πράξη του αυτή χειροκροτήθηκε από την ελληνική πλευρά, που τη χαρακτήρισε παράδειγμα σεβασμού προς την πολιτιστική κληρονομιά και ενσυνείδητης επιστροφής ενός αρχαίου θησαυρού.

Το κομμάτι του αρχαίου ναού θα εκτεθεί πλέον στο Μουσείο της Ακρόπολης, ως σύμβολο της διαρκούς προσπάθειας να επιστρέψουν όλα τα τμήματα της ελληνικής ιστορίας στον φυσικό τους τόπο.

