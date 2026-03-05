Απόδραση από το Ντουμπάι: Πληρώνουν έως και 100.000 λίρες για ιδιωτικά τζετ διαφυγής οι πλούσιοι

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διαβεβαιώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαιτίζουν με επιτυχία τη συντριπτική πλειονότητα των επιθέσεων.

Μια πρωτοφανής καμπάνια στα social media βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με δεκάδες influencers και expats στο Ντουμπάι να επιμένουν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν «το ασφαλέστερο μέρος στη Γη», την ώρα που Ιρανοί πύραυλοι και drones πλήττουν στόχους στην περιοχή και χιλιάδες Βρετανοί προσπαθούν απεγνωσμένα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Το διαδικτυακό κύμα υποστήριξης έρχεται ενώ αεροδρόμια έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, πτήσεις ακυρώνονται μαζικά και οικογένειες φέρονται να πληρώνουν έως και 100.000 λίρες για ιδιωτικά τζετ προκειμένου να φύγουν από την ταραγμένη περιοχή του Κόλπου.

