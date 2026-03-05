Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού: Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

Η σορός δεν έχει προς το παρόν ταυτοποιηθεί, ωστόσο τα τατουάζ που έφεραν τα διαμελισμένα μέρη ταιριάζουν με του απαχθέντα

Διαστάσεις θρίλερ έχει λάβει η απαγωγή του γιου ενός πλούσιου Ουκρανού επιχειρηματία στο Μπαλί, σε μία στρατιωτικού τύπου επιχείρηση στο Τζιμπαράν, δημοφιλή προορισμό για Ουκρανούς και Ρώσους τουρίστες. Μία διαμελισμένη σορός που βρέθηκε εικάζεται ότι ανήκει στον απαχθέντα.

Ο Ιγκόρ Κομάροφ, 28 ετών, απήχθη στις 15 Φεβρουαρίου ενώ βρισκόταν στο «Νησί των Θεών» με τη φίλη του, Για Μισάλοβα, μια influencer των κοινωνικών μέσων με σχεδόν 200.000 ακόλουθους στο Instagram.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr