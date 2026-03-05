Έφτιαξαν πυροσβεστικό ρομπότ που αντέχει στους 800°C και βλέπει μέσα από καπνό

Το νέο μη επανδρωμένο πυροσβεστικό όχημα της Hyundai σχεδιάστηκε για να επιχειρεί σε φωτιά, εκρήξεις και τοξικά αέρια.

Η τεχνολογία μπαίνει ολοένα και πιο δυναμικά στη μάχη κατά των καταστροφών και στο πλαίσιο αυτό, ένα νέο πυροσβεστικό ρομπότ που παρουσίασε η Hyundai δείχνει πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική να προστατεύσουν τους πυροσβέστες από τις πιο επικίνδυνες αποστολές.

Η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε πρόσφατα ένα μη επανδρωμένο πυροσβεστικό όχημα, σχεδιασμένο να επιχειρεί σε περιβάλλοντα όπου η θερμοκρασία, τα τοξικά αέρια ή ο κίνδυνος έκρηξης καθιστούν την ανθρώπινη παρουσία σχεδόν αδύνατη.

Το ρομπότ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Kia, τη Hyundai Rotem, τη Hyundai Mobis και την Εθνική Υπηρεσία Πυροσβεστικής της Νότιας Κορέας, στην οποία και δωρίστηκε.

To... αχάμπαρο ρομπότ

Η βασική αποστολή του νέου ρομπότ είναι να επιχειρεί σε επικίνδυνες συνθήκες όπου οι πυροσβέστες δεν μπορούν να φτάσουν με ασφάλεια. Το σύστημα μπορεί να εντοπίσει από απόσταση την πηγή της φωτιάς, να αξιολογήσει την κατάσταση και στη συνέχεια να προσεγγίσει το σημείο της πυρκαγιάς για να ξεκινήσει την κατάσβεση.

Η κατασκευή του βασίζεται στην πλατφόρμα HR-SHERPA, ένα πολυχρηστικό μη επανδρωμένο όχημα που είχε αρχικά σχεδιαστεί για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή προσαρμόστηκε για αποστολές πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών.

Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 βαθμούς

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του είναι η αντοχή του σε ακραίες θερμοκρασίες. Το ρομπότ διαθέτει ειδικό σύστημα ψύξης με ψεκασμό νερού, καθώς και μονωτική κατασκευή που προστατεύει τα ηλεκτρικά συστήματα και τη μπαταρία. Έτσι μπορεί να λειτουργεί ακόμη και σε θερμοκρασίες που φτάνουν τους 800 βαθμούς Κελσίου, περίπου 1.472 βαθμούς Φαρενάιτ.

Παράλληλα διαθέτει προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης που του επιτρέπει να εντοπίζει εμπόδια και να κινείται με ασφάλεια σε δύσκολα περιβάλλοντα, γεμάτα συντρίμμια ή καπνό.

Οι έξι τροχοί του διαθέτουν ανεξάρτητους κινητήρες, κάτι που επιτρέπει στο όχημα να στρίβει σχεδόν επιτόπου και να κινείται με μεγάλη ακρίβεια ακόμη και σε πολύ στενούς χώρους.

Βλέπει μέσα σε καπνό και σκοτάδι

Για να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας, το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και θερμικούς αισθητήρες υπερύθρων.

Οι αισθητήρες αυτοί επιτρέπουν στους χειριστές να βλέπουν καθαρά μέσα από καπνό, σκόνη ή υψηλές θερμοκρασίες, αποκτώντας πλήρη εικόνα της κατάστασης στο σημείο της πυρκαγιάς.

Το όχημα μεταφέρει επίσης έναν πυροσβεστικό σωλήνα υψηλής πίεσης με φωσφορίζουσα επίστρωση, ώστε να είναι ορατός ακόμη και σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού. Με αυτόν τον τρόπο οι πυροσβέστες μπορούν να εντοπίζουν εύκολα την κατεύθυνση εισόδου ή τις διαδρομές διαφυγής.

Το επόμενο βήμα

Εκτός από την κατάσβεση πυρκαγιών, το ρομπότ μπορεί να συλλέγει δεδομένα από το σημείο μιας καταστροφής και να τα μετατρέπει σε ψηφιακές πληροφορίες για μελλοντική ανάλυση.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πυροσβεστικής της Νότιας Κορέας, ο πραγματικός στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος «Physical AI» που θα επιχειρεί απευθείας στο πεδίο των καταστροφών.

Στο μέλλον, η Hyundai σχεδιάζει να εξελίξει το σύστημα ώστε να λειτουργεί πλήρως αυτόνομα. Ένα τέτοιο ρομπότ θα μπορεί να αναλύει μόνο του την κατάσταση, να εντοπίζει την πηγή της φωτιάς, να καθορίζει προτεραιότητες κατάσβεσης και να επιλέγει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να τη σβήσει.

