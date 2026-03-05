Πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες διέγραψαν το ChatGPT εξαιτίας συμφωνίας με το Πεντάγωνο (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Πάνω από ένα εκατομμύρια άνθρωποι διέγραψαν το ChatGPT, μετά την υπογραφή μίας εξαιρετικά αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της OpenAI και του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, ανακοίνωσε πρόσφατα συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (DoD), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη βάση των χρηστών. Σύμφωνα με το Forbes, ο αριθμός των ατόμων που δεσμεύτηκαν να μποϊκοτάρουν την τεχνητή νοημοσύνη έφτασε το 1,5 εκατομμύριο τη Δευτέρα (2/3) , ενώ πλέον οι υπογραφές έχουν αγγίξει τα 2,5 εκατομμύρια.

Το TechCrunch ανέφερε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο οι διαγραφές του ChatGPT αυξήθηκαν κατά 295%. Την ίδια στιγμή, η ανταγωνιστική εταιρεία Anthropic είδε την εφαρμογή της, Claude, να ανεβαίνει στην κορυφή του Apple Store στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ChatGPT σε λήψεις.

Η σύγκρουση της Anthropic με την κυβέρνηση

Σύμφωνα με το BBC, η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιούσε μέχρι πρότινος την Anthropic, μέχρι που ξέσπασε διαμάχη για τη χρήση της τεχνολογίας από το Πεντάγωνο. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Dario Amodei, εξέφρασε ανησυχίες ότι ο Claude θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για «μαζική εγχώρια επιτήρηση» και «πλήρως αυτόνομα όπλα».

 

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα ξανασυνεργαστούμε μαζί τους!». Παρόλα αυτά, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι λίγες ώρες αργότερα ο αμερικανικός στρατός εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Anthropic για την επιλογή στόχων σε πυραυλικά πλήγματα στο Ιράν.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Sam Altman

Ο Altman διαβεβαίωσε το προσωπικό του ότι διατηρεί τις ίδιες «κόκκινες γραμμές» σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, παρά τη συμφωνία με το Πεντάγωνο, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε αργότερα ως «καιροσκοπική και πρόχειρη», σημειώνοντας ότι χρειάστηκαν αλλαγές στη διατύπωσή της.

Η OpenAI διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της: «Η AI δεν θα χρησιμοποιείται σκόπιμα για εγχώρια επιτήρηση προσώπων και υπηκόων των ΗΠΑ η συμφωνία απαγορεύει τη σκόπιμη παρακολούθηση, επιτήρηση ή έλεγχο προσώπων ή υπηκόων των ΗΠΑ».

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της OpenAI

Παρά τις διευκρινίσεις, οι αντιδράσεις συνεχίζονται, καθώς πολλοί ανησυχούν για το γεγονός ότι η OpenAI υπέγραψε τη συμφωνία τη στιγμή που μια άλλη εταιρεία αποχώρησε για ηθικούς λόγους.

Σε εσωτερική συνάντηση της εταιρείας, ο Altman ξεκαθάρισε στους υπαλλήλους ότι το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να ακούει τις απόψεις τους, αλλά οι ίδιοι δεν λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν επιθυμεί τη συμμετοχή τους στη λήψη των τελικών αποφάσεων.

