Πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες διέγραψαν το ChatGPT εξαιτίας συμφωνίας με το Πεντάγωνο (vid)

Πάνω από ένα εκατομμύρια άνθρωποι διέγραψαν το ChatGPT, μετά την υπογραφή μίας εξαιρετικά αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της OpenAI και του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, ανακοίνωσε πρόσφατα συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (DoD), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη βάση των χρηστών. Σύμφωνα με το Forbes, ο αριθμός των ατόμων που δεσμεύτηκαν να μποϊκοτάρουν την τεχνητή νοημοσύνη έφτασε το 1,5 εκατομμύριο τη Δευτέρα (2/3) , ενώ πλέον οι υπογραφές έχουν αγγίξει τα 2,5 εκατομμύρια.

Το TechCrunch ανέφερε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο οι διαγραφές του ChatGPT αυξήθηκαν κατά 295%. Την ίδια στιγμή, η ανταγωνιστική εταιρεία Anthropic είδε την εφαρμογή της, Claude, να ανεβαίνει στην κορυφή του Apple Store στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ChatGPT σε λήψεις.

Η σύγκρουση της Anthropic με την κυβέρνηση

Σύμφωνα με το BBC, η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιούσε μέχρι πρότινος την Anthropic, μέχρι που ξέσπασε διαμάχη για τη χρήση της τεχνολογίας από το Πεντάγωνο. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Dario Amodei, εξέφρασε ανησυχίες ότι ο Claude θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για «μαζική εγχώρια επιτήρηση» και «πλήρως αυτόνομα όπλα».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα ξανασυνεργαστούμε μαζί τους!». Παρόλα αυτά, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι λίγες ώρες αργότερα ο αμερικανικός στρατός εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Anthropic για την επιλογή στόχων σε πυραυλικά πλήγματα στο Ιράν.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Sam Altman

Ο Altman διαβεβαίωσε το προσωπικό του ότι διατηρεί τις ίδιες «κόκκινες γραμμές» σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, παρά τη συμφωνία με το Πεντάγωνο, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε αργότερα ως «καιροσκοπική και πρόχειρη», σημειώνοντας ότι χρειάστηκαν αλλαγές στη διατύπωσή της.

Η OpenAI διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της: «Η AI δεν θα χρησιμοποιείται σκόπιμα για εγχώρια επιτήρηση προσώπων και υπηκόων των ΗΠΑ η συμφωνία απαγορεύει τη σκόπιμη παρακολούθηση, επιτήρηση ή έλεγχο προσώπων ή υπηκόων των ΗΠΑ».

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της OpenAI

Παρά τις διευκρινίσεις, οι αντιδράσεις συνεχίζονται, καθώς πολλοί ανησυχούν για το γεγονός ότι η OpenAI υπέγραψε τη συμφωνία τη στιγμή που μια άλλη εταιρεία αποχώρησε για ηθικούς λόγους.

Σε εσωτερική συνάντηση της εταιρείας, ο Altman ξεκαθάρισε στους υπαλλήλους ότι το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να ακούει τις απόψεις τους, αλλά οι ίδιοι δεν λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν επιθυμεί τη συμμετοχή τους στη λήψη των τελικών αποφάσεων.

