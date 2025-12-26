«Ήταν προσωπικό»: Νέο ρομπότ T800 επιτέθηκε στον δημιουργό του

Το ανθρωποειδές ρομπότ T800 της EngineAI έγινε viral όταν χτύπησε τον CEO στην πρώτη του δοκιμή. Οι εντυπωσιακές δυνατότητές του και ο λόγος που δημιουργήθηκε.

Ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει το νέο ανθρωποειδές ρομπότ T800 της κινεζικής EngineAI να χτυπάει τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Zhao Tongyang, ενώ οι υπάλληλοι παρακολουθούν και γελούν. Αμέσως μετά, όλοι σπεύδουν να βοηθήσουν τον CEO να σηκωθεί, με την EngineAI να σχολιάζει με χιούμορ: «Ήταν προσωπικό αυτό το χτύπημα».

Το T800 παρουσιάστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου ως «ένα ανθρωποειδές ρομπότ πλήρους μεγέθους, γενικής χρήσης». Κατασκευασμένο από κράμα μαγνησίου-αλουμινίου, διαθέτει εξαιρετική κινητικότητα και ευελιξία στις κινήσεις του. Ζυγίζει περίπου 75 κιλά και τροφοδοτείται από αρθρωτή μπαταρία λιθίου στερεάς κατάστασης, που του επιτρέπει να λειτουργεί αυτόνομα έως και για τέσσερις ώρες.

Η EngineAI τονίζει ότι το T800 μπορεί να εκτελέσει όχι μόνο βασικές κινήσεις, αλλά και σύνθετα λακτίσματα, στοιχεία από capoeira και συνδυαστικά χτυπήματα. Παρά τις εντυπωσιακές ικανότητες, ο κατασκευαστής τονίζει ότι το ρομπότ προορίζεται για πιο πρακτικούς ρόλους, όπως πωλητής, πάροχος υπηρεσιών ξενοδοχείου ή εργάτης εργοστασίου, και όχι για μάχη ή επίθεση.

Το viral βίντεο έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με μια δόση χιούμορ, δείχνοντας παράλληλα τις δυνατότητες των σύγχρονων ανθρωποειδών ρομπότ. Το περιστατικό αποτελεί επίσης υπενθύμιση ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, φέρνοντας νέες προκλήσεις και δυνατότητες στον χώρο της εργασίας και της καθημερινής ζωής.

Η EngineAI συνεχίζει να αναπτύσσει το T800, προσαρμόζοντας τις δυνατότητες του ρομπότ στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών, ενώ οι αντίδρασεις αποδεικνύουν πόσο γρήγορα ένα «απλό» τεχνολογικό βίντεο μπορεί να γίνει viral και να προκαλέσει συζητήσεις για το μέλλον των ανθρωποειδών ρομπότ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ