Βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας σώζει τον πλανήτη: «Θα αλλάξει τις ζωές 2 δισ. ανθρώπων»

Βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας κατάφερε να δημιουργήσει αντικείμενο με το οποίο μετατρέπει τον ξηρό αέρα της ερήμου σε πόσιμο νερό.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας, Omar Yaghi, εφηύρε μία πρωτοποριακή μηχανή και φέρνει επανάσταση στον κόσμο.

Παρουσίασε μία μηχανή ικανή να εξάγει έως και 1.000 λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα απ' τον ξηρό αέρα της ερήμου και αλλάζει ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης της έλλειψης νερού σε πολλές περιοχές του κόσμου που έχουν σοβαρό θέμα.

Η τεχνολογία «MOF»

Το σύστημα αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας «οργανικά μεταλλικά πλαίσια» (MOF), δηλαδή υλικά υψηλού πορώδους ικανά να δεσμεύουν υδρατμούς ακόμη και σε περιβάλλοντα με πολύ χαμηλή υγρασία. Η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για περιοχές που πλήττονται απ' την ξηρασία.

Το βασικό στοιχείο («MOF») είναι κρυσταλλικά υλικά που αποτελούνται από μεταλλικούς κόμβους ενωμένους με οργανικά μόρια. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η εσωτερική τους επιφάνεια είναι τόσο μεγάλη που ένα μόνο γραμμάριο μπορεί να έχει πόρους με έκταση συγκρίσιμη με εκείνη ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Πως λειτουργεί το σύστημα;

Η λειτουργία του συστήματος είναι σχετικά απλή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν το ηλιακό φως θερμαίνει το υλικό, απελευθερώνει αργά την παγιδευμένη υγρασία. Αντιθέτως, τη νύχτα, όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν, το υλικό απορροφά υδρατμούς απ' τον αέρα ακόμη και με επίπεδα υγρασίας 20%. Η υγρασία, στη συνέχεια, συμπυκνώνεται σε υγρό νερό, το οποίο συλλέγεται και φιλτράρεται για κατανάλωση.

Μετά την παρουσίαση του έργου, ο Yaghi δήλωσε: «Η επιστήμη είναι εδώ. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι θάρρος, θάρρος ανάλογο με το μέγεθος του έργου. Μπορεί να αλλάξει τις ζωές 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

Τα πρώτα δείγματα δοκιμάστηκαν στην Κοιλάδα του Θανάτου στην Καλιφόρνια, όπου πέτυχαν αποτελέσματα αρκετά θετικά, ώστε να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Αν σκεφτεί κανείς πως, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως στερούνται ασφαλούς πρόσβασης σε πόσιμο νερό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ