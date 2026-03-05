Ανακοινώθηκε το Assassin’s Creed Black Flag Resynced και όλο το μέλλον της σειράς

Σε μία νέα τεράστια ανακοίνωση που την ονόμασε “Assassin’s Creed A Brand Update”, η Ubisoft μίλησε για το μέλλον της σειράς Assassin’s Creed και παράλληλα επιβεβαίωσε το Assassin’s Creed Black Flag Resynced, το remake του θρυλικού τέταρτου κεφαλαίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Ubisoft αποκάλυψε ότι ναι, το Black Flag Remake είναι πραγματικό και βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη. Ο νέος creative director του franchise, Jean Guesdon, ανακοίνωσε ότι το Assassin’s Creed Shadows περνάει πλέον στην τελευταία φάση του, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι η Ubisoft δε θα ασχοληθεί τόσο έντονα με το παιχνίδι. Αντ’ αυτού θα κυκλοφορεί πιο σπάνια νέα μικρά updates.

Στη συνέχεια, ο Guesdon μίλησε για το Assassin’s Creed Hexe, και επιβεβαίωσε ότι η ομάδα που βρίσκεται από πίσω είναι βετεράνοι και οι fans θα πρέπει να περιμένουν ένα πιο σκοτεινό κεφάλαιο που θα βασίζεται πολύ και στην αφήγηση. Να σας υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα, το παιχνίδι έχασε τον σκηνοθέτη του, μιας και ο Clint Hocking αποχώρησε από την εταιρία.

Ο Guesdon τόνισε τα εξής: «Ενώ γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε μοιραστεί πολλά για αυτό το παιχνίδι, να ξέρετε ότι το φτιάχνουν βετεράνοι της ομάδας μας με πολύ μεγάλη προσοχή εδώ στην Ubisoft Montreal. Να περιμένετε μια μοναδική, πιο σκοτεινή αφηγηματική Assassin’s Creed εμπειρία, που θα διαδραματίζεται σε μια καθοριστική στιγμή της ιστορίας.

Ίσως να είδατε τα πρόσφατα νέα, ότι ανέβαλα τον ρόλο του Creative Director στο project, αλλά και τα καθήκοντα του Head of Content. Αφιερώνουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να υλοποιήσουμε αυτό το φιλόδοξο όραμα που έχουμε, οπότε για κάποιο διάστημα, θα παραμείνουμε σιωπηλοί.»

Ο δημιουργός επιβεβαίωσε ότι το Assassin’s Creed που έχει την κωδική ονομασία Codename Invictus, το οποίο είναι το μεγάλο multiplayer παιχνίδι, προχωράει κανονικά στην ανάπτυξή του. Η Ubisoft Montreal βρίσκεται πίσω από το project μαζί με βετεράνους του For Honor.

«Το γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη περιέργεια πίσω από αυτό το project: ναι, πρόκειται για μία νέα προσέγγιση στο multiplayer, αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς που υποστηρίζουν οι φήμες.»

Η Ubisoft ετοιμάζει και το Codename Jade, ο Guesdon επιβεβαίωσε ότι αυτό το “AC” θα περιλαμβάνει co-op gameplay και θα έρθει στις mobile συσκευές, ενώ στο τέλος αποκάλυψε ότι η ομάδα έχει στα σκαριά το remake Assassin’s Creed IV: Black Flag και μοιράστηκε την πρώτη επίσημη εικόνα. Επίσης, η Ubisoft αναβαθμίζει το Assassin’s Creed Unity στα Xbox Series X|S και PlayStation 5 με το update των 60FPS. Αυτό θα κυκλοφορήσει σήμερα, 5 Μαρτίου.