Σελίνα Γκόμεζ & Μπένι Μπλάνκο μιλούν για τη διπολική διαταραχή της: «Υπάρχουν στιγμές μανίας που δεν τις θυμάσαι μετά»

Η Σελίνα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο «ανοίγουν» ένα σημαντικό θέμα ψυχικής υγείας που, δυστυχώς, εξακολουθεί μέχρι σήμερα - σε πολλές περιπτώσεις - να κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες.

Η Σελίνα Γκόμεζ έχει δημοσιοποιήσει τη μάχη που έδωσε με ζητήματα ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα με τη διπολική διαταραχή. Καλεσμένη στο podcast του συζύγου της Μπένι Μπλάνκο «Friends Keep Secrets» μαζί με τους φίλους τους, Λιλ Ντίκι και Κριστίν Μπαταλούκο, μίλησαν για τη διπολική διαταραχή, με το ζευγάρι να περιγράφει πώς διαχειρίστηκε τη διάγνωση της Σελίνα Γκόμεζ. Η ίδια εξήγησε, ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα, αναφέροντας πως αυτή η διαδρομή περιελάμβανε πολλούς θεραπευτές και τέσσερα διαφορετικά κέντρα ψυχικής υγείας.

Ο Μπένι Μπλάνκο πήρε θέση στη συζήτηση, λέγοντας πως υπήρχαν μερικές στιγμές μανίας, που δεν γνώριζε πώς ακριβώς να τις αντιμετωπίσει. Όπως είπε, «μετά αρχίζει και συνειδητοποιεί πως πρόκειται για ένα επεισόδιο και μερικές φορές δεν θυμάται καν τι περνάει την ώρα που το βιώνει». Και συνέχισε: «Είναι πολύ λεπτό ζήτημα, γιατί θεωρητικά δεν πρέπει να μιλάς στο άτομο που περνά κρίση εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται βαθιά μέσα στο επεισόδιο».

