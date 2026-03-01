«Μην τα πάρετε ποτέ»: Δικηγόρος αποκαλύπτει τα τρία πράγματα που απαγορεύονται για μικρά παιδιά (vid)

Δικηγόρος ειδικευμένος σε υποθέσεις καταστροφικών τραυματισμών και θανάτων αποκαλύπτει τα τρία αντικείμενα που δεν θα αγόραζε ποτέ για μικρά παιδιά.

Κάθε απροσδόκητος θάνατος είναι αναμφισβήτητα οδυνηρός, αλλά ο θάνατος ενός παιδιού είναι ακόμα πιο σπαρακτικός, γι' αυτό και πολλοί γονείς κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τα παιδιά τους ασφαλή.

Έχοντας κατά νου τις οδυνηρές εμπειρίες του, ο Tom, δικηγόρος ειδικευμένος σε υποθέσεις καταστροφικών τραυματισμών και θανάτων μοιράστηκε μερικές συμβουλές με τα τρία αντικείμενα που απαγορεύεται διά ροπάλου να αγοραστούν για μικρά παιδιά.

Μπαταρίες-κουμπιά: Ένα συχνό αντικείμενο, ένας συχνός «εφιάλτης»

Πρώτο στη λίστα του ήταν τα παιχνίδια με μπαταρίες-κουμπιά (button batteries). Όπως εξήγησε σε βίντεο στο TikTok: «Μπορείτε να τις βρείτε σε πλήθος παιδικών παιχνιδιών, παρόλο που δεν είναι πάντα προφανές όταν αγοράζετε το παιχνίδι ότι βρίσκονται εκεί».

Ο λόγος που οι μπαταρίες αυτές είναι τόσο επικίνδυνες είναι ότι μπορούν εύκολα να καταποθούν. Όταν συμβαίνει αυτό, συχνά σφηνώνονται στον οισοφάγο ή την τραχεία του παιδιού.

Η χημική σύνθεση αυτών των μπαταριών μπορεί στη συνέχεια να «διαβρώσει ή να κάψει τον αεραγωγό». Πάνω από 3.500 άνθρωποι όλων των ηλικιών στις ΗΠΑ καταπίνουν μπαταρίες-κουμπιά κάθε χρόνο, σύμφωνα με το National Capital Poison Center.

Τα κεκλιμένα ρηλάξ και οι κίνδυνοι ασφυξίας

Κάτι άλλο που ο Tom συμβουλεύει τους ανθρώπους να αποφεύγουν είναι τα κεκλιμένα ρηλάξ ύπνου (incline sleepers). Παρόλο που το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για μωρά, προειδοποίησε ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο για βρέφη που δεν έχουν ακόμη τη δύναμη στον αυχένα να κρατήσουν το κεφάλι τους όρθιο.

Το κεφάλι ενός νεογέννητου μπορεί να γείρει προς τα εμπρός ενώ βρίσκεται στο ρηλάξ και το μωρό δεν θα μπορεί να το επαναφέρει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του αεραγωγού και στον θάνατο από ασφυξία.

Ενισχύοντας τα όσα είπε ο Tom, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) συνιστά τα μωρά να κοιμούνται ανάσκελα σε επίπεδη επιφάνεια: «Το ποσοστό θανάτων βρεφών που σχετίζονται με τον ύπνο μειώθηκε σημαντικά τη δεκαετία του 1990, αφού η AAP και άλλοι συνέστησαν τα μωρά να τοποθετούνται ανάσκελα για ύπνο», αναφέρει η ιστοσελίδα της Ακαδημίας.

Η διογκωμένη «βόμβα» των υδροπερλών

Το τελευταίο αντικείμενο στη λίστα του Tom είναι οι υδροπέρλες (water beads). Συχνά αγοράζονται για αισθητηριακό παιχνίδι, αλλά όπως οι μπαταρίες-κουμπιά, αυτές οι μικρές χάντρες αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.

«Όταν μπαίνουν στο νερό, αυτές οι μικροσκοπικές χάντρες διογκώνονται. Υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις παιδιών που κατάπιαν έστω και λίγες χάντρες και πέθαναν ή φράχτηκε ο αεραγωγός τους επειδή διογκώθηκαν στον οισοφάγο τους», προειδοποίησε ο Tom.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC), σχεδόν 7.000 τραυματισμοί που σχετίζονται με κατάποση υδροπερλών αντιμετωπίστηκαν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών στην Αμερική μεταξύ 2018 και 2022.

