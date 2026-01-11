Παιδί νοσηλεύτηκε με γαστρεντερίτιδα αφού έκλεψε και έφαγε το πικάντικο φαγητό των γειτόνων του

7χρονο αγόρι στο Πεκίνο νοσηλεύτηκε μετά την κατανάλωση υπερβολικά καυτερού φαγητού που έκλεψε απ' την πόρτα του γείτονά του.

Κινέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πρόσφατα μια ασυνήθιστη υπόθεση από το Πεκίνο, όπου μια οικογένεια κατηγόρησε τους γείτονές της ότι ευθύνονται για τη νοσηλεία του 7χρονου γιου τους. Οι λεπτομέρειες, ωστόσο, προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα social media.

Οι γείτονες δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να παραγγείλουν ένα εξαιρετικά πικάντικο γεύμα. Το παιδί το έκλεψε από την είσοδο του σπιτιού τους και το έφαγε χωρίς άδεια.

Οι γείτονες ήθελαν να τιμωρήσουν τον «κλέφτη», χωρίς να ξέρουν πως είναι ένας 7χρονος

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η οικογένεια είχε πέσει θύμα πολλαπλών κλοπών φαγητού από παραδόσεις στην πόρτα τους. Θέλοντας να δώσουν ένα μάθημα στον επίδοξο κλέφτη, αποφάσισαν να παραγγείλουν ένα γεύμα υπερβολικά καυτερό.

Δεν γνώριζαν, ωστόσο, ότι ο δράστης ήταν ο 7χρονος γείτονάς τους, ο οποίος περνούσε πολύ χρόνο παίζοντας έξω και είχε αναπτύξει τη συνήθεια να παίρνει τα φαγητά τους.

Όπως και τις προηγούμενες φορές, το παιδί άρπαξε τη σακούλα με το φαγητό και έτρεξε στο σπίτι. Αυτή τη φορά, όμως, μετά την κατανάλωση του γεύματος εμφάνισε έντονους κοιλιακούς πόνους και εμετούς. Οι γονείς του τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με οξεία γαστρεντερίτιδα και παρέμεινε νοσηλευόμενος για αρκετές ημέρες.

Οι γονείς απαίτησαν αποζημίωση από τους γείτονες

Όταν οι γονείς έμαθαν ότι το παιδί είχε φάει το καυτερό φαγητό των γειτόνων, τους κατηγόρησαν ότι τον δηλητηρίασαν σκόπιμα και ζήτησαν αποζημίωση ύψους 2.000 γουάν (περίπου 290 δολάρια) για τα ιατρικά έξοδα. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν να πληρώσουν, υποστηρίζοντας ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιστατικό.

Τι προβλέπει, όμως, ο νόμος;

Δικηγόρος που σχολίασε την υπόθεση εξήγησε ότι, νομικά, οι γείτονες έχουν δίκιο. Ακόμα και αν επέλεξαν σκόπιμα καυτερό φαγητό γνωρίζοντας ότι υπήρχε πιθανότητα να κλαπεί, η πράξη τους θεωρείται νόμιμη και θεμιτή.

Οι πιπεριές τσίλι είναι κοινό καρύκευμα και δεν θεωρούνται επικίνδυνη ουσία, επομένως δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία για εσκεμμένη δηλητηρίαση.

