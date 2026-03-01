Απολύθηκε επειδή απουσίασε από την εργασία του και κατέληξε να λάβει αποζημίωση: Το λάθος της εταιρείας!

Δικαστήριο θεώρησε άδικη την απόλυση ενός εργαζομένου, επειδή δεν αποδείχθηκε ότι γνώριζε σε ποιο κέντρο έπρεπε να επιστρέψει μετά την αναρρωτική του άδεια.

Εργαζόμενος που απολύθηκε επειδή δεν εμφανίστηκε στην εργασία του μετά από ιατρικό έλεγχο και αναρρωτική άδεια, κατέληξε να λάβει αποζημίωση, αφού το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία δεν ενήργησε σωστά.

Η υπόθεση αναλύθηκε από τον δικηγόρο Juanma Lorente σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok. Εκεί, τόνισε πως πρόκειται για μια μοναδική και ιδιαίτερη κατάσταση. Σύμφωνα με αυτόν, ο εργαζόμενος βρισκόταν σε παρατεταμένη αναρρωτική άδεια. Την ημέρα που πήρε εξιτήριο, επρόκειτο να επιστρέψει στην εργασία του, ωστόσο η εταιρεία δεν τον ενημέρωσε σε ποιον χώρο έπρεπε να παραστεί.

Προφανώς, ο εργαζόμενος δεν είχε μόνο μία σταθερή ανάθεση, αλλά μπορούσε να παρουσιαστεί σε διαφορετικά μέρη. Μη έχοντας σαφείς οδηγίες, δεν πήγε σε καμία συγκεκριμένη τοποθεσία. Η εταιρεία ερμήνευσε αυτήν την απουσία ως αδικαιολόγητη και προχώρησε στην πειθαρχική του απόλυση.

Το δικαστήριο αμφισβήτησε τις ενέργειες της εταιρείας και δικαίωσε τον απολυμένο εργαζόμενο με αποζημίωση «μαμούθ»

Αυτό δεν έμεινε απαρατήρητο, με τον δικαστή να αναλύει το κατά πόσον ο εργαζόμενος μπορούσε πράγματι να θεωρηθεί ότι δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του να επιστρέψει στην εργασία. Το βασικό ζήτημα ήταν η έλλειψη επικοινωνίας από την πλευρά της εταιρείας .

Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν διευκρίνισε τον τόπο, τη μέθοδο ή την ώρα επιστροφής του εργαζομένου στην εργασία, δεν μπορούσε να του καταλογίσει την απουσία ως αδικαιολόγητη. Κατά συνέπεια, έκρινε την απόλυση άδικη, υποχρεώνοντας την εταιρεία να αποζημιώσει τον εργαζόμενο με 5.654,69 ευρώ!

Όταν ο Lorente εξήγησε την υπόθεση, επέμεινε πως επρόκειτο για μία εξαιρετικά ιδιαίτερη κατάσταση και προειδοποίησε ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η απουσία από την εργασία μετά από ιατρικό εξιτήριο μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης .

Τέλος, τόνισε ότι ο εργαζόμενος πρέπει να τεθεί στη διάθεση της εταιρείας και αυτή με τη σειρά της, έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφείς οδηγίες σχετικά με την επιστροφή κάθε εργαζομένου στην εργασία.

