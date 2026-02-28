Ισραήλ: Σκοτώσαμε τον Ιρανό υπουργό Άμυνας και τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης

Πηγές που επικαλείται το Reuters κάνουν λόγο για βαρύ πλήγμα στην κορυφή της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζαντέχ, και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, φέρονται να σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το NBC News, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι «μπορεί να έχουμε χάσει μερικούς διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Τεχεράνη είχε διαψεύσει αντίστοιχους ισχυρισμούς του Ισραήλ περί εξόντωσης ανώτατου επικεφαλής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους IDF, νεκρός φέρεται να είναι και ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ

Την ίδια στιγμή, δορυφορική φωτογραφία που φέρεται να δείχνει ισοπεδωμένη την κατοικία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη δημοσίευσαν οι New York Times. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν συγκαταλέγεται στους αξιωματούχους που φέρονται να στοχοποιήθηκαν από την επίθεση, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ζωντανός και έχει απομακρυνθεί από την ιρανική πρωτεύουσα.

Η Ιατρική Υπηρεσία του Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο Αλί Χαμενεΐ, πιθανώς σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με το Channel 12, το οποίο επικαλείται μη κατονομαζόμενες ισραηλινές πηγές. Η ίδια κάνει λόγο για «αυξανόμενα σημάδια» προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Λίγο νωρίτερα, το τηλεοπτικό κανάλι ανέφερε ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν πως ο Χαμενεΐ είχε «τραυματιστεί τουλάχιστον», και ότι αυτή η εκτίμηση δεν βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν το προεδρικό συγκρότημα του Χαμενεΐ να έχει καταστραφεί, αλλά σε πληροφορίες από μη κατονομαζόμενες πηγές. Αναφέρεται δε ότι ο Χαμενεΐ αναμένεται να κάνει σύντομα ομιλία. Η αναφορά του τηλεοπτικού καναλιού υποδηλώνει ότι, αν αυτό συμβεί, η ομιλία πιθανώς να έχει ηχογραφηθεί εκ των προτέρων.

Από την πλευρά του, το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Ισραήλ, Kan, αναφέρει ότι «δεν υπάρχει επικοινωνία» με τον Χαμενεΐ και η κατάσταση του δεν είναι γνωστή.

