Το Ντουμπάι δέχτηκε επίθεση από drone του Ιράν: Φεύγουν άρον άρον οι τουρίστες (vid)

Στην τουριστική ναυαρχίδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων drone προκάλεσε έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Palm Jumeirah ενώ εκρήξεις στην πόλη αποδίδονται σε αναχαιτίσεις.

Έκρηξη σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από επίθεση ιρανικού drone. Την ίδια ώρα, σε διάφορα σημεία της πόλης ακούστηκαν εκρήξεις, οι οποίες σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αποδίδονται σε αναχαιτίσεις εναέριων απειλών.

Οι επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των ιρανικών αντιποίνων μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Τουρίστες και κάτοικοι αιφνιδιάστηκαν, ενώ σε αρκετές περιοχές επικράτησε αναστάτωση καθώς οι εκρήξεις ακούγονταν διαδοχικά και καπνοί υψώνονταν πάνω από κτήρια της πόλης.

Εκρήξεις στο Palm Jumeirah

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αργά το απόγευμα σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Palm Jumeirah, το τεχνητό νησί σε σχήμα φοίνικα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν καπνό να βγαίνει από το κτήριο, ενώ σειρήνες ασθενοφόρων και οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας κατευθύνθηκαν προς το σημείο.

Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκε «ατύχημα» σε κτίριο στην περιοχή, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις τραυματίες. Οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ωστόσο βίντεο σε τοπικά μέσα δείχνουν έκρηξη μετά από πρόσκρουση drone ή πυραύλου.

Dubai International Airport has been paralyzed



Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct February 28, 2026

Η έκταση των ζημιών και το πλήρες εύρος των επιθέσεων παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι το υπουργείο Άμυνας αναχαίτισε ένα νέο κύμα ιρανικών πυραύλων και drones.

Μέσα σε αυτό το πρωτόγνωρο για τη συγκεκριμένη μεγαλούπολη κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας, χιλιάδες τουρίστες και ξένοι εργαζόμενοι, πολλοί μαζί με τις οικογένειές τους, φέρεται να εγκλωβίστηκαν χωρίς άμεση διέξοδο διαφυγής, καθώς οι πτήσεις ανεστάλησαν επ’ αόριστον και τα αεροδρόμια γέμισαν από κόσμο που αναζητούσε τρόπο να εγκαταλείψει την πόλη.

Dubai International Airport has been paralyzed



Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ