Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός - Ένας πολύ κακός άνθρωπος πέθανε»

Ο Τραμπ μίλησε για ιστορική καμπή μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ και κάλεσε Φρουρούς και στρατό σε αμνηστία και συνεργασία.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, απεβίωσε, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή «δικαίωση» για τον ιρανικό λαό, αλλά και για πολίτες άλλων χωρών που, όπως υποστήριξε, υπέστησαν βία από τον ίδιο και το καθεστώς του.

Σε δήλωσή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι η στενή παρακολούθηση και η συνεργασία με το Ισραήλ δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον Χαμενεΐ ούτε στους υπόλοιπους ηγέτες που φέρονται να σκοτώθηκαν. Υποστήριξε ακόμη ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας, σημειώνοντας ότι μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας φέρονται να επιδιώκουν αμνηστία και να μην επιθυμούν πλέον συνέχιση της σύγκρουσης.



Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social:

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ. Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές υπηρεσίες μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του. Ακούμε ότι πολλοί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον στρατό και άλλες δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομίας δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν και ζητούν ασυλία από εμάς. Όπως είπα χθες το βράδυ, «Τώρα μπορούν να έχουν ασυλία, αργότερα θα έχουν μόνο θάνατο!»

Ας ελπίσουμε ότι οι Φρουροί και η αστυνομία θα ενωθούν ειρηνικά με τους Ιρανούς πατριώτες και θα συνεργαστούν ως μια ενότητα για να επαναφέρουν τη χώρα στη μεγαλοπρέπεια που της αξίζει. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, καθώς όχι μόνο ο θάνατος του Χαμενεΐ, αλλά και η χώρα έχουν, σε μία μόνο μέρα, καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και, μάλιστα, εξαφανιστεί.

Ωστόσο, οι βαριές και ακριβείς βομβιστικές επιθέσεις θα συνεχιστούν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

