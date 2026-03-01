Σχεδιασμένος ειδικά για τη συναρμολόγηση ανεμογεννητριών, ο Liebherr LTM 11200-9.1 αναγνωρίζεται επίσημα ως ο μεγαλύτερος κινητός γερανός που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η μεταφορά των εξαρτημάτων μιας ανεμογεννήτριας είναι ήδη μια δύσκολη υπόθεση, αλλά η συναρμολόγησή τους αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση.

Πρώτα από όλα, υπάρχει το ζήτημα του εδάφους, καθώς οι χερσαίες ανεμογεννήτριες βρίσκονται συνήθως σε μεγάλες εκτάσεις ή σε λόφους, όπου ορισμένα κατασκευαστικά μηχανήματα απλώς δεν μπορούν να φτάσουν. Έπειτα, υπάρχει η διαδικασία της συναρμολόγησης, η οποία απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Και κάπου εδώ εμφανίζεται ο Liebherr LTM 11200-9.1!

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Liebherr LTM 11200-9.1

Διαθέτοντας ένα πλαίσιο με 9 άξονες, ένα σύστημα αντιστήριξης τύπου Y σχεδιασμένο για αυξημένες ανυψωτικές ικανότητες, καθώς και το μακρύτερο τηλεσκοπικό βέλος στον κόσμο (100 μέτρα), ο Liebherr LTM 11200-9.1 είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μηχανήματα κατασκευών που δημιουργήθηκαν ποτέ.

Οι γερανοί με δικτυωτό βέλος είναι καλοί σε πολλά πράγματα, αλλά λιγότερο αποτελεσματικοί στη συναρμολόγηση ανεμογεννητριών σε δύσκολα εδάφη. Ο Liebherr LTM 11200-9.1 σχεδιάστηκε έχοντας ακριβώς αυτό το καθήκον κατά νου.

Διαθέτει δυνατότητες οδήγησης σε κάθε είδους έδαφος με ενεργή πίσω διεύθυνση αξόνων ανάλογα με την ταχύτητα για ενισχυμένη ευελιξία. Με συνολικό βάρος 1.323 τόνων, μπορεί να σηκώσει τεράστια βάρη έως και 1.200 τόνους χωρίς να απαιτούνται σημαντικά αντίβαρα.

Παρά το τεράστιο βάρος του, μπορεί να φτάσει σε ταχύτητες έως και 75 χλμ./ώρα, επιτρέποντάς του να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις με σχετική ευκολία. Αυτός ο συνδυασμός δύναμης, ύψους και κινητικότητας τον καθιστά το απόλυτο εργαλείο για τον τομέα της αιολικής ενέργειας παγκοσμίως.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑ