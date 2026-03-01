YouTuber με 200 εκατομμύρια προβολές αναλύει πόσα χρήματα έβγαλε από την πλατφόρμα (vid)

YouTuber αποκάλυψε το ακριβές ποσό που έχει εισπράξει από την πλατφόρμα, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 200 εκατομμύρια προβολές, ξαφνιάζοντας τους θαυμαστές του με την ανάλυση των εσόδων του.

Ο Garron, YouTuber απ' την Ιρλανδία, αποφάσισε να εξετάσει και να αναλύσει τα κέρδη του από την πλατφόρμα, έπειτα από απόφαση άλλου δημιουργού περιεχομένου, να σταματήσει να δέχεται χρήματα από τους ακόλουθούς του.

Κατά την ανάλυση, είδε πως από τότε που ξεκίνησε το κανάλι του (2021), έχει βγάλει συνολικά 32.811,58 ευρώ, με τα 24.000 απ' αυτά να έχουν κερδηθεί μόνο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (2026).

Τι γίνεται με τα «ψίχουλα» των YouTube Shorts

Παρά το εντυπωσιακό νούμερο των 200 εκατομμυρίων προβολών που έχει στα βίντεό του, ο Garron εξηγεί πως το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης προέρχεται απ' τα YouTube Shorts, τα οποία όμως δεν αποφέρουν - σχεδόν - τίποτα. Κάθε Short κερδίζει περίπου 46 λεπτά, ενώ σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει τα 13 ευρώ.

Αυτό που ανακάλυψε είναι ότι πολλά απ' τα βίντεο απονομισματοποιούνται (demonetized), λόγω της χρήσης άσεμνων ή υβριστικών λέξεων: «Το θεωρώ εκπληκτικό, το βλέπω σαν δωρεάν χρήμα. Ακόμα και 200 ευρώ να ήταν, θα ήμουν ενθουσιασμένος», ανέφερε δηλώνοντας περήφανος για κάθε σεντ που κερδίζει απ' την πλατφόρμα.

YouTuber vs Απλός υπάλληλος: Η διαφορά των χρημάτων

Ο Garron θέλησε να συγκρίνει τις παλαιότερες δουλειές που έκανε, με αυτή του YouTuber. Προχώρησε σε μία αναδρομή στο παρελθόν και αποκάλυψε πως, ως απλός υπάλληλος έβγαζε 1.400 τον μήνα και ένιωθε «πλούσιος», ενώ στη δεύτερη εργασία του ο μισθός έφτανε τα 1.900 συν τις προμήθειες.

«Όταν έβγαζα πάνω από 2.000 ευρώ τον μήνα, ένιωθα πως βρισκόμουν στην κορυφή του κόσμου. Πλήρωνα 620 ευρώ για ένα δωμάτιο και μου περίσσευαν 1.500 για να τα ξοδεύω σε φαγητό», ανέφερε.

