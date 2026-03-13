Οι ΗΠΑ επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ προσφέρει έως και 10 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του Ιράν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή έως 10 εκατ. δολάρια για πληροφορίες που αφορούν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο του προγράμματος Rewards for Justice.

Οι ΗΠΑ ζητούν από το κοινό να παράσχει πληροφορίες για «Ιρανούς τρομοκράτες», οι οποίοι σύμφωνα με την ανακοίνωση διοικούν και κατευθύνουν βραχίονες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες παγκοσμίως.

Οι επικηρυγμένοι αξιωματούχοι

Εκτός από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει συγκεκριμένα υψηλόβαθμα στελέχη, όπως:

Εσμαΐλ Χατίμπ - Υπουργός Πληροφοριών

Αλί Ασγάρ Χετζάζι - Αναπληρωτής επικεφαλής γραφείου ανώτατου ηγέτη

Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί - Υποστράτηγος

Εσκαντάρ Μομενί - Ταξίαρχος

Αλί Λαριτζανί - Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

Got information on these Iranian terrorist leaders?



Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. March 13, 2026

Επιπλέον κίνητρα

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι πολίτες που παρέχουν πληροφορίες μπορεί να είναι επιλέξιμοι για μετεγκατάσταση, ανάλογα με την περίπτωση, ενισχύοντας την προσπάθεια των ΗΠΑ να συλλέξουν κρίσιμες πληροφορίες για την παγκόσμια ασφάλεια.

Το πρόγραμμα Rewards for Justice αποτελεί μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση διεθνών τρομοκρατικών απειλών και για την ενίσχυση της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ